"Росатом" заявил, что удар по АЭС "Бушер" может стать катастрофой, сравнимой с Чернобылем

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Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что удар по строящейся атомной электростанции "Бушер" в Иране приведет к катастрофе, сравнимой с чернобыльской.

"Особым образом отдельно стоит станция "Бушер". И, конечно, если будет нанесен удар по действующему первому энергоблоку - это будет сравнимая с Чернобылем катастрофа", - сказал Лихачев журналистам на "полях" Петербургского международного экономического форума в четверг.

Он подчеркнул, что допустить этого нельзя ни в коем случае. "Мы здесь едины всей мировой атомной семьей, с МАГАТЭ заодно, что близко нельзя приближать оружие к действующему ядерному объекту", - отметил Лихачев.

Глава "Росатома" выразил надежду, что у руководства Израиля "будет достаточно понимания и здравого смысла, чтобы не допустить даже случайного попадания, инцидента в районе станции "Бушер".

Лихачев призвал власти Израиля не допустить даже намека на удар по атомной электростанции "Бушер" в Иране.

Он добавил, что взаимодействует с сотрудниками станции, со специальными службами и находится "в очень большой тревоге".