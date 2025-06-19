Россия договорилась с Израилем о безопасности своих специалистов на АЭС "Бушер" в Иране

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил о договоренности с руководством Израиля об обеспечении безопасности российских специалистов, участвующих в строительстве двух дополнительных блоков АЭС "Бушер" в Иране.

"Как вы знаете, мы в свое время подхватили проект в Иране, который осуществлялся немецкими компаниями, и достроили атомную электростанцию "Бушер"... Германские компании ушли, иранцы нас попросили продолжить, это было сложно, потому что то, что сделали немецкие специалисты, это был их дизайн, и "Росатому" пришлось приложить немало усилий для того, чтобы адаптировать это все под блок российского дизайна, но, тем не менее, мы это сделали. И этот блок работает, работает успешно", - сказал Путин на встрече с главами международных информационных агентств.

Российский президент напомнил, что Москва и Тегеран заключили контракт на строительство еще двух блоков. "Работы идут, и наши специалисты находятся на площадке, это свыше 200 человек. И мы договорились с руководством Израиля, что будет обеспечена их безопасность", - сообщил Путин.