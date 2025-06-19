"ЭФКО" вложит 10 млрд рублей в производство растительного масла в тульской ОЭЗ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - ГК "ЭФКО", один из ведущих производителей продуктов питания в РФ, планирует инвестировать порядка 10 млрд рублей в производство растительного масла на площадке в ОЭЗ "Узловая" в Тульской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Соглашение в четверг в рамках ПМЭФ подписали губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и директор по стратегическому развитию компании Владислав Романцев.

В 2024 году на ПМЭФ было подписано соглашение о строительстве первой очереди производства. В настоящее время компания уже построила в особой экономической зоне "Узловая" Тульский пищевой комбинат. Он будет введен в эксплуатацию в этом году.

"Соглашение, подписанное сегодня, предусматривает реализацию второй очереди проекта, в рамках которой планируется производить растительное масло. Общий объём инвестиций составит 10 млрд рублей, будет создано 600 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова Миляева.

"Постепенно Тульский пищевой комбинат станет одной из четырех крупнейших и самых автоматизированных производственных площадок "ЭФКО", - отметил, в свою очередь, Романцев.

Ранее сообщалось, что инвестиции в I очередь производства шоколада и глазури ГК "ЭФКО" на территории особой экономической зоны "Узловая" оцениваются примерно в 9,5 млрд рублей. Плановая мощность инвестпроекта - до 70 тыс. тонн шоколада и глазури в год.

Также сообщалось, что ООО "Тульский пищевой комбинат" планирует производство майонезной продукции (майонезы и майонезные соусы). Плановая мощность - до 162 тыс. тонн в год.

Отмечалось, что общие инвестиции ГК "ЭФКО" в создание в Тульской области пищевого комбината по производству шоколада и глазурей достигнут 20 млрд рублей. Компания планирует развивать производство для сегмента B2B. Проект планируется реализовывать в несколько этапов на горизонте ближайших 10 лет.

"ЭФКО" специализируется на переработке масличных культур (подсолнечник, соевые бобы, рапс), производстве фасованных масел, жиров и маргаринов, майонеза и кетчупа. Мощности производственных площадок, расположенных в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Свердловской областях, Краснодарском крае, а также в Казахстане, способны перерабатывать свыше 4,5 млн тонн масличных в год.

Компания диверсифицирует бизнес за счет развития собственного инновационного центра, разработки растительного мяса и молока, венчурных инвестиций в фудтех и биотехнологии. Годовой оборот компании превышает 275 млрд рублей.