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"Интерфакс" и 1С запускают совместный сервис для автоматизации процедур по исполнению антикоррупционного законодательства

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Фирма "1С" и "Интерфакс" договорились о запуске в рамках экосистемы 1С совместного сервиса для автоматизации процедур, необходимых для эффективного выполнения требований российского антикоррупционного законодательства органами власти и бизнесом.

Соответствующее соглашение стороны подписали в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Сервис, получивший название "1СКАУТ Антикоррупция", создан на базе платформы "СКАУТ-Интерфакс", которая устанавливается внутри защищенного контура организации. Этот сервис позволяет автоматизировать обработку антикоррупционных деклараций, заполняемых сотрудниками в рамках антикоррупционных кампаний; обеспечивает анализ полученных результатов; помогает в автоматическом режиме выявлять конфликты интересов; сохраняет результаты и отчетность по завершенным кампаниям в базах организации.

При этом "1СКАУТ Антикоррупция" использует данные и аналитику как из системы "СПАРК-Интерфакс", так и из внутренних баз данных, ERP и HRM систем организации.

Тем самым новый сервис существенно сокращает время на организацию и проведение антикоррупционных процедур, снижает влияние человеческого фактора и в итоге позволяет более качественно и в срок исполнять обязательные требования действующего антикоррупционного законодательства РФ, за которые предусмотрена уголовная и административная ответственность, нормы закона о персональных данных.

Стороны планируют, что "1СКАУТ Антикоррупция" станет частью экосистемы сервисов 1С. Кроме того, в соответствии с соглашением, 1С окажет содействие в продвижении и внедрении СКАУТ в организациях, являющихся пользователями программ 1С, а также техническое содействие в дальнейшей доработке модуля с учетом запросов пользователей.

"1СКАУТ Антикоррупция" уже получил сертификат "Совместимо! Система программ 1С: Предприятие", успешно пройдя процедуры тестирования.

По словам заместителя генерального директора "Интерфакса" Владимира Герасимова, "антикоррупционные мероприятия стали приоритетным направлением комплаенса. Объединение усилий "Интерфакса" и 1С даст возможность в том числе государственным органам получить комплексное, эффективное и доступное решение, отвечающее как требованиям российского антикоррупционного законодательства, так и задачам по импортозамещению".

"Как показывает опыт внедрения СКАУТ в крупных организациях, сервис позволяет эффективнее выявлять конфликты интересов, обеспечивает сохранность и защиту накопленной информации, снижает трудозатраты. Поскольку ERP-решения на платформе "1С: Предприятие" лидируют в России по количеству автоматизированных рабочих мест, интеграция в платформу сервиса СКАУТ обеспечит максимально широкий охват пользователей, минимизирует затраты на внедрение и поможет снизить риски коррупционных нарушений", - подчеркнул Герасимов.

Как отметил директор фирмы 1С Борис Нуралиев, "построение экосистемы b2b-сервисов - одно из стратегических направлений развития 1С. Сервисы, входящие в экосистему, расширяют возможности "1С: Предприятия", делают работу пользователей проще и удобнее, позволяют ускорить бизнес-процессы и эффективнее их организовать, дают новые возможности взаимодействия".

"Рассчитываем, что включение в экосистему 1С сервиса СКАУТ позволит более полно удовлетворить потребности организаций-пользователей, в первую очередь - корпоративного и государственного сектора", - добавил Нуралиев.

В дальнейшем функционал сервиса может быть расширен на задачи кадровой безопасности, выявления конфликтов интересов между действующими сотрудниками и контрагентами в коммерческих компаниях. Стороны договорились исследовать в будущем также новые направления сотрудничества в сфере информационных сервисов.

Ранее в рамках партнерства "Интерфакса" и "1С" был интегрирован в платформы "1С" сервис "1СПАРК Риски", который позволяет оценивать благонадежность контрагентов.

ПМЭФ СПАРК-Интерфакс СКАУТ-Интерфакс 1СКАУТ Антикоррупция Интерфакс
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