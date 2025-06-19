Глава РФПИ Дмитриев на ПМЭФ встретился с министром энергетики Саудовской Аравии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в рамках ПМЭФ встретился с министром энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азизом бин Салманом Аль Саудом.

"Продолжаем укреплять экономическое и инвестиционное сотрудничество с Саудовской Аравией", - написал Дмитриев в своем телеграм-канале.

Глава РФПИ последние годы традиционно является одним из активных участников развития российско-саудовских отношений.