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"Татнефть" к 2027 году планирует построить в Дагестане 20 АЗС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Татнефть" создаст на территории Дагестана сеть автозаправочных станций (АЗС), сообщила пресс-служба главы Дагестана.

Соответствующее соглашение подписали глава Дагестана Сергей Меликов и генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) в четверг.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы Дагестана, в 2025 году в республике планируется построить 6 АЗС, до конца 2026 года их количество возрастет до 20.

"Первые АЗС откроются уже в ближайшее время в селах Гапцах и Тарумовка, в Хасавюртовском районе и в городе Буйнакске. До конца года планируется охватить Махачкалу, Дербент и Каспийск", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Дагестан и "Татнефть" достигли предварительных договоренностей о строительстве 6 АЗС на территории Дагестана.

"Татнефть" - вертикально-интегрированная компания, в составе которой развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный бизнес, сеть АЗС, композитный кластер, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур.

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