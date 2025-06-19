Из Петербурга с любовью - экономика между рецессией и потеплением. Обобщение

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Макроэкономическая панель ПМЭФ - мероприятие с давно устоявшимся форматом, любая новая деталь - или отсутствие уже привычной - сразу обращает на себя внимание. Сессию-2025 выделило из общего ряда неплановое отсутствие замглавы президентской администрации Максима Орешкина, наличие у бессменного модератора Андрея Макарова председательского колокольчика (впрочем, не задействованного), а также максимально образный язык панелистов, скрасивших яркими сравнениями явный недостаток цифр.

Модель работает или нет?

Запустить дискуссию модератор решил вопросом о том, исчерпана ли нынешняя модель экономического роста в России, как когда-то уже бывало. Определенные признаки этого есть: использованы резервы рабочей силы, ресурсы импортозамещения, запущены незадействованные производственные мощности, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Впереди - более сложные задачи, такие как повышение производительности труда и переход на новый технологический уклад.

Министр экономики Максим Решетников не согласился с тезисом об исчерпанности модели: "так-то оно так, но...". Смена модели обычно заканчивается тем, что новое не работает, и мы пытаемся вернуть старое, предупредил он. Говорить нужно скорее о смене трендов: "без революций", сказал Решетников. Надо заниматься структурными ограничениями - повышать гибкость рынка труда, реформировать закон о банкротстве, принимать ФЗ о регулировании платформенной экономики, по которому "слава богу, вроде договорились", перечислил министр.

Глава Минфина Антон Силуанов с постановкой вопроса о модели и вовсе категорически не согласился.

"Мы живем в сложном мире, Россия растет на 4%, нас окружили ограничениями и санкциями, а вы говорите о смене экономической модели? (...) Мы должны сейчас делать упор на свой технологический суверенитет, что делаем последние годы, и это дает свой результат. Какие-то компании уходят, какие-то появляются, значит, наша модель работает", - сказал он.

"Действительно, в этом году у нас плановое охлаждение, но все будет зависеть от наших действий. Модель, которая сложилась, целеполагание, совершенно верное. Модель-то в целом жизнеспособна", - считает глава Минфина.

"Побольше настойчивости в реализации старых идей!" - подвел черту под дискуссией о смене модели Решетников, призвав запускать проекты, которые давно в работе.

Правда, для этого нужны инвестиции, а ситуация с ними непростая, отметил министр. Предприятия не очень хотят инвестировать в условиях жесткой ДКП: текущие ставки демотивируют бизнес. И хорошие цифры первого квартала по инвестициям еще не обещают высокого показателя по итогам года. По словам Решетникова, рост на 8,7% в январе-марте был отходом от тренда - "теплая зима, у нас стройка выстрелила, завершение инвестпроектов, вес первого квартала в году - лишь 15%, и так далее", и даже скромный прогноз годового роста в 1,7%, подразумевающий минусовой результат в одном из оставшихся кварталов, - амбициозная задача. "Учитывая то, что большая доля инвестиций - собственные средства предприятий, а мы видим достаточно большой приток средств на депозиты, в том числе юридических лиц", - сказал министр.

"Мы понимаем, что текущий уровень процентных ставок демотивирует не только заходить на новые проекты с кредитными ресурсами, он серьезно демотивирует и свои средства туда (в инвестиции - ИФ) вкладывать", - подчеркнул Решетников.

Дело не только в жесткой ДКП, парировала Набиуллина знакомый упрек: два года назад были низкие ставки, что же тогда мешало нашим производителям успешно конкурировать за рубежом, риторически поинтересовалась она.

Времена года

Разговор о ДКП был неизбежен - тем более, в отличие от ПМЭФ-2024, форум в этот раз не пришелся на "неделю тишины" и регулятор не ограничен в публичных комментариях. Однако дискуссия о ставках все равно прошла в довольно обтекаемых выражениях.

"У нас сейчас (в экономике - ИФ), я бы сказал, похолодание, но за похолоданием всегда приходит лето", - сказал Силуанов.

"Другими словами - это выход из перегрева", - добавила Набиуллина.

"По цифрам у нас охлаждение. Но у нас все наши цифры - это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса, мы в общем уже, кажется, на грани перехода в рецессию", - добавил мрачных красок Решетников. Правда, как пояснил он чуть позднее, "речь идет не о математической (рецессии, когда сезонно очищенный ВВП снижается два квартала подряд - ИФ), я думаю, если все будет правильно сделано, с этим не столкнемся".

"Очень многое будет зависеть от тех решений, которые в ближайшее время будут приняты, в первую очередь, в сфере денежно-кредитной политики", - заявил Решетников.

Прямых ответов глава ЦБ не дала: она лишь вновь подтвердила приверженность цели по инфляции в 4% и готовность снижать ставку по мере замедления инфляции (отметив при этом, что ее торможение сейчас опережает прогнозы ЦБ).

"Главное - вера. Если верить в 4%, точно сбудется!" - уверен Силуанов.

Решетников же от вполне традиционных для макроэкономики категорий - веры и надежды - неожиданно перешел к любви. Обсуждение инфляции не должно скатываться в крайности, когда "либо 4%, либо как в Турции", есть и промежуточная зона, и нужно "немножко любви к экономике" для принятия верных решений в сфере ДКП, сказал он.

"Мы, кажется, все здесь понимаем, что снижение инфляции - это важно. Но, мне кажется, мы упрощаем дискуссию - у нас либо инфляция 4%, либо все как в Турции. Мне кажется, между этими полюсами есть еще какая-то зона принятия решения, по которой мы можем обсуждать. Я просто за то, чтобы помимо веры в 4% можно хотя бы немножко любви к экономике (к ее росту - ИФ), чуть-чуть", - обратился Решетников к Набиуллиной.

Глава ЦБ ответила, что как экс-министр экономики любит ее не меньше Решетникова, но когда модератор традиционно подводил итоги сессии вопросом о KPI на будущий год, Набиуллина вновь назвала инфляцию в 4%.

Минфин же видит свою задачу в том, чтобы благодаря бюджету "поскорее наступила весна" после нынешних заморозков, подвел Силуанов черту под дискуссией о временах года.