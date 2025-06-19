Лавров обсудит на следующей неделе в Туркменистане двусторонние отношения и ситуацию в мире

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 24-25 июня посетит с официальным визитом Туркменистан, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Стороны обсудят предстоящие политические контакты на высшем и высоком уровнях, развитие двусторонних отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах", - сказала Захарова на брифинге в среду "на полях" ПМЭФ.

По ее словам, также "состоится обмен мнениями по региональной повестке дня, ситуации в мире, а также взаимодействию двух стран в рамках многосторонних форматов".

На 26 июня запланирована встреча Лаврова с главой МИД Лаоса, который на следующей неделе будет находится в России с официальным визитом, сообщила Захарова.

"Будут предметно рассмотрены пути продвижения политического диалога, торгово-экономической кооперации, взаимодействия в области безопасности, гуманитарные контакты, конечно, будут инвентаризированы", - заявила она, отметив, что "отдельное внимание будет уделено вопросам уплотнения координации действий в международных и региональных делах".

Захарова сообщила также, что 23 июня Ларов примет участие в научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".