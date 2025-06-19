Инвестиции в реконструкцию "Северной верфи" составят не менее 300 млрд руб.

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Производственные мощности ПАО "Северная верфь" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) после реконструкции вырастут в 16 раз, площадь увеличится вдвое, а объем инвестиций составит не менее 300 млрд руб., сообщил в ходе рабочей встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым глава ВТБ, председатель совета директоров АО "ОСК" Андрей Костин.

"Это даже не реконструкция, это построение новой верфи на месте существующей без отрыва от работы. (...) Мы ожидаем, что производительность верфи вырастет в 16 раз, завершить реконструкцию мы планируем к 2030 году. И объем инвестиций, по нашим расчетам, составляет не менее 300 млрд рублей. Это большие инвестиции, и без помощи города в вопросах, связанных со строительством, не обойтись", - сказал Костин в ходе подписания "на полях" ПМЭФ-2025 соглашения, предусматривающего сотрудничество Петербурга и ОСК при реализации инвестпроекта по модернизации "Северной верфи".

В рамках модернизации, как сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга, планируется внедрение крупноблочной сборки судов (формирование корпуса судна крупными насыщенными блоками 700-900 тонн), автоматизированных линий резки и сварки, современных дробеструйно-окрасочных камер и строительство крытых стапельных позиций. Это позволит сократить цикл строительства и повысить техническую готовность судов до 90% еще на этапе стапеля.

По итогам модернизации "Северная верфь" сможет строить до 11 средне- и крупнотоннажных судов в год. Предприятие сможет сдавать заказчикам суда измерением до 350 на 60 метров: танкеры типа Aframax, газовозы, контейнеровозы, балкеры, лесовозы, универсальные сухогрузы, спасательные, научно-исследовательские суда, рыболовный и вспомогательный флот.

"Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств компаний, входящих в группу ОСК. Поддержка со стороны городского правительства выражается в обеспечении необходимых условий для реализации проекта, включая административное сопровождение и информационно-консультационную поддержку", - уточняет пресс-служба.

"Северная верфь" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России.

ОСК создана в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. С августа 2023 года передана в доверительное управление банку ВТБ .