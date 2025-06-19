Азербайджан поднимал вопрос об актуализации налогового соглашения с РФ

Бахрейн проявлял интерес к заключению нового соглашения, заявили в российском Минфине

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Заинтересованность в изменении действующего соглашения об избежании двойного налогообложения с РФ выражал Азербайджан, Бахрейн поднимал вопрос о заключении нового соглашения, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Он отметил, что Минфин РФ со своей стороны не планирует в ближайшее время изменять какие-либо налоговые соглашения. Однако, по его словам, запрос об этом должен исходить от бизнеса или от других стран.

"Либо это будет запрос от нашего бизнеса, либо это будет запрос от других стран, которые захотят вступить с нами в переговоры по изменению либо по заключению новых соглашений. Сейчас у нас есть такого рода интерес со стороны Азербайджана, у нас есть такого рода интерес со стороны Бахрейна. Будем общаться с коллегами и, если найдем взаимовыгодное, взаимоприемлемое условие, будем двигаться", - сказал он, выступая на сессии в рамках ПМЭФ.

В настоящее время у Бахрейна и РФ нет действующего налогового соглашения, соглашение между Россией и Азербайджаном было заключено в 1997 году.

"Здесь в большей степени мы ориентированы на запрос бизнеса. Если бизнес видит какие-то страны, где нет соглашения об избежании двойного налогообложения либо они устарели, то мы готовы реагировать на их запрос", - пояснил замминистра.