РЖД привлекут в Альфа-банке до 400 млрд руб. на модернизацию инфраструктуры

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" привлечет в АО "Альфа-банк" кредитную линию с лимитом до 400 млрд руб., сообщила компания.

Соответствующее соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2025.

Средства планируется направить на реализацию инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры, приобретение, ремонт и модернизацию объектов основных фондов РЖД.

"В условиях дефицита ликвидности на финансовых рынках и высоких процентных ставок мы получили гибкие условия и дополнительные лимиты кредитования, что позволит обеспечить достаточный ресурс для бесперебойного финансирования инвестиционной деятельности РЖД", - отметил первый замглавы компании Вадим Михайлов, слова которого приводятся в сообщении.