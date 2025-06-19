Запрет на инвестиции в криптовалюты для "неквалов" не затронет уже имеющиеся у них активы

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Предложение ЦБ о разрешении "особо квалифицированным" инвесторам проводить сделки с криптовалютами подразумевает запрет на такие операции для других категорий инвесторов, но ограничение коснется только новых сделок и не затронет уже имеющиеся активы, сказал журналистам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах ПМЭФ-2025.

Банк России в марте сообщил, что направил в правительство предложение разрешить сделки с криптовалютами внутри экспериментального правового режима (ЭПР) для категории "особо квалифицированных" инвесторов. Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей.

"Одно из предложений, которые сделал Центральный банк, заключалось в том, чтобы, установив возможность инвестирования в криптоактивы суперквалифицированным инвесторам, ввести четкие правила относительно того, что все будущие инвестиции просто квалифицированных инвесторов либо неквалифицированных инвесторов в криптоактивы были бы на территории Российской Федерации запрещены", - сказал Чистюхин.

"Это не касается тех криптоактивов, которые уже приобретены инвесторами в свои портфели. Они без каких-либо ограничений могут либо продолжать держать их в портфелях, либо продавать, но приобретать новые было бы запрещено", - добавил первый зампред ЦБ.

По его словам, это не окончательное решение, консультации с Минфином на тему еще продолжаются.

ЦБ в своем письме в марте также предложил вне ЭПР разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но доходность которых привязана к ее стоимости.

Банк России отмечал, что по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета. Проект закона предполагает штрафы за нарушение запрета для физлиц в размере 100-200 тыс. руб., для юридических лиц - 700 тыс. - 1 млн руб.

Планируется, что та цифровая валюта, которую будут незаконно использовать в качестве средства платежа, подлежит конфискации.