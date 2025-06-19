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РФПИ и суверенный фонд Индонезии создадут совместную инвестплатформу с капиталом 2 млрд евро

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Индонезии Danantara Indonesia создадут совместную инвестиционную платформу с капиталом 2 млрд евро для реализации проектов в РФ и Индонезии и расширения двустороннего экономического партнерства.

Соответствующее соглашение подписали "на полях" Петербургского международного экономического форума генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и генеральный директор Danantara Indonesia Росан Перкаса Руслани в присутствии президентов РФ и Индонезии.

РФПИ и Danantara Indonesia сфокусируются на инвестициях в перспективные российские и индонезийские компании в стратегических отраслях с целью увеличения масштабов технологического, торгового и экономического сотрудничества двух стран, сообщил РФПИ.

Деятельность платформы будет также направлена на трансфер технологий между РФ и Индонезий, что позволит обмениваться промышленными ноу-хау, прикладными исследованиями и передовыми решениями, отмечает фонд.

"Соглашение между РФПИ и Danantara является важным шагом на пути к расширению взаимных инвестиций, учитывая значительный потенциал для совместных проектов в энергетике, инфраструктуре, сельском хозяйстве и других стратегических секторах", - подчеркнул Дмитриев.

Кирилл Дмитриев РФПИ Индонезия
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