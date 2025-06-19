Александр Беглов: Петербург получит кратное увеличение инвестиций в промышленность после ПМЭФ-2025

Губернатор Санкт-Петербурга рассказал о дальнейшем развитии города и отраслях, которые станут драйверами роста

Александр Беглов Фото: Пресс-служба

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит уже в 28-й раз. В этом году в форуме принимают участие более 20 тысяч делегатов из 140 территорий и стран мира. Традиционно он приносит региону крупные инвестиционные соглашения и проекты. О том, каких итогов ждет Петербург от нынешнего форума, а также планах по развитию города на ближайшие годы рассказал "Интерфаксу" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Александр Дмитриевич, с каждым годом Петербургский международный экономический форум наращивает масштабы, привлекает все больше участников, заключаются ключевые инвестиционные соглашения. Как форум этого года повлияет на дальнейшее развитие региона?

- В этом году мы принимаем 20 тысяч делегатов из 140 стран и территорий. У нас запланирован целый спектр соглашений в разных отраслях, которые создадут для Петербурга новые инвестиционные проекты и рабочие места. Безусловно, будем максимально использовать возможности форума для города. Так, уже на сегодняшний день понятно, что Петербург получит кратное увеличение инвестиций в промышленность после ПМЭФ-2025 по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, сейчас мы завершаем корректировку Стратегии развития Санкт-Петербурга. Приводим ее в соответствие с новыми национальными целями, указанными президентом России, а также новыми геополитическими реалиями. Многие прежние идеи и представления – о развитие городской экономики через привлечение западных инвестиций и технологий, транспортных потоков из Евросоюза, насыщении потребительского рынка товарами из Европы – больше не актуальны.

Обновленный вариант Стратегии планируем рассмотреть после ПМЭФ-2025. По соглашениям города на этом и прошлом форумах можно сделать вывод об источниках развития экономики Петербурга на ближайшую перспективу. Это наращивание объемов торговли, высокие темпы промышленного производства, формирование новой технологической основы всех отраслей, рост доли туризма и креативных индустрий, цифровизация и внедрение эффективных "бережливых" практик, весомый вклад малого и среднего бизнеса.

- Петербург исторически является промышленным центром. Какой вы видите его экономическую роль в стремительно меняющемся мире? Какие отрасли станут драйверами роста? Какие шаги в привлечении инвестиций будут сделаны в ближайшей перспективе?

- Петербург уже сейчас показывает позитивные результаты в программах импортозамещения и собственных разработках, в новых перспективных отраслях, таких как беспилотные системы, биотехнологии, новая энергетика, малотоннажная химия и других.

Способность притягивать сюда творческих людей с передовыми идеями заложена основателем города Петром Великим. Важно подкрепить ее созданием по-настоящему комфортной городской среды, передовой по меркам мегаполиса XXI века. Сейчас мы решаем эту задачу, реализуя при поддержке президента наши мегапроекты. Инвестиции в них - важный источник развития города в обозримом будущем.

Два президентских мегапроекта - стартующий "Санкт-Петербург марина" и близкий к завершению "Кронштадт - остров фортов" - кардинально повышают туристический потенциал северной столицы. А проект ВСМ еще и создает условия для его максимального раскрытия.

Через 15-20 лет на полную мощность заработают технологические долины наших вузов и другие инновационные площадки, которые мы строим по поручению президента. Чтобы обеспечить их талантливыми кадрами, мы сегодня вкладываем деньги в среднее образование, создаем современные лаборатории, стимулируем изучение детьми естественно-научных предметов. Чтобы обеспечить комфортную жизнь обитателям технологических долин и всем горожанам, необходимо в ближайшие 10 лет основательно нарастить градостроительный потенциал Петербурга.

- Петербург и Ленобласть взаимодействуют все теснее, становятся одной агломерацией. Какие реальные механизмы управления и финансирования в этом направлении будут созданы в ближайшие пять лет? Какие совместные проекты ждут регионы?

- Мы с Ленинградской областью - единая семья, одна агломерация. Мы уже координируем свои действия по ключевым направлениям. Отмечу, что принятый в 2023 году новый Генеральный план развития Санкт-Петербурга на период до 2050 года мы прорабатывали вместе с Ленинградской областью. Одобрена Концепция совместного градостроительного развития агломерации на период до 2030 года с перспективой до 2050 года.

В рамках развития транспортной системы регионов мы создаем единый транспортный каркас агломерации - реализуем мегапроекты ВСМ и ШМСД, объединяем усилия для проработки проекта КАД-2.

Также по поручению президента углубляем сотрудничество в природоохранной сфере: вместе проектируем и строим пять комплексов обработки ТКО, создаем межрегиональные экологические тропы. Первый трансграничный экологический маршрут - "Озерную тропу" - планируем открыть уже в этом году.

Недавно вернулись к вопросу создания лесопаркового зеленого пояса вокруг города. Провели предварительный анализ потенциальных территорий. Это порядка 190 тыс. гектаров, включая примерно 27 тыс. гектаров зеленых насаждений Петербурга. Дальше запустим процесс определения точных границ "лесного пояса" и их официальное оформление через Росреестр.

- До конца года Петербург планирует завершить работы на двух первых станциях коричневой линии метро - "Путиловской" и "Юго-Западной", есть ли уже более конкретные сроки? Какие еще проекты в петербургском метростроении планируется реализовать?

- Строительные работы на двух первых станциях Красносельско-Калининской линии завершатся в заявленные сроки - станции будут открыты до конца 2025 года. Первый пусковой участок "коричневой" линии от "Юго-Западной" (Казаковской) до "Путиловской" введем вместе с пересадочным узлом "Путиловская" - "Кировский завод" Кировско-Выборгской линии.

Отмечу, что сейчас город продолжает работы по развитию пяти линий петербургского метро (из шести работающих - прим. ИФ). Новой, Красносельско-Калининской, и четырех действующих: Лахтинско-Правобережной, Кировско-Выборгской, Невско-Василеостровской и Фрунзенско-Приморской. И мы уже обсуждаем планы создания следующей - седьмой по счету - Адмиралтейско-Охтинской линии.

- В Генеральном плане Петербурга предусмотрено строительство Арсенального и Ново-Адмиралтейского мостов. Когда планируется начать их строительство? Будут ли мосты разводными?

- Строительство разводного Ново-Адмиралтейского моста позволит существенно улучшить транспортную ситуацию на Васильевском острове и в Адмиралтейском районе. Снизится нагрузка на Дворцовый, Благовещенский, Тучков мост, набережную Лейтенанта Шмидта, Английскую набережную, а также Большой и Малый проспекты Васильевского острова, ряд других улиц. Мост, безусловно, должен быть разводным. По предварительным данным, плановая длина этой переправы в створе 16-17 и 18-19 линий Васильевского острова составит 504 метра, количество полос движения – шесть.

Разводной Арсенальный мост запланирован в составе магистрали непрерывного движения М-7 от Шпалерной улицы до Выборгского шоссе. Эта трасса намечена в новом Генплане схематично. Сейчас начаты предпроектные проработки. Длина Арсенального моста в ее составе составит порядка 600 метров, он также получит шесть полос движения.

- Когда планируется открыть для общественности Ново-Адмиралтейский остров? Когда начнется перенос мощностей верфей с острова?

- У инвесторов есть планы по развитию территории Ново-Адмиралтейского острова. Так, на прошлом ПМЭФ мы подписали соглашение о намерениях по строительству нового современного концертно-театрального комплекса в Петербурге. Ново-Адмиралтейский остров - один из предлагаемых вариантов его размещения. Проработка проекта продолжается.

Важно помнить, что остров входит в границы исторического поселения федерального значения "Город Санкт-Петербург". На его территории есть объекты культурного наследия. Это, в частности, гранитная стенка и банкет Ново-Адмиралтейского канала от Невы до набережной реки Мойки. Выявленными объектами культурного наследия считаются семь построек комплекса Адмиралтейского судостроительного завода.

В целом открыть территории Ново-Адмиралтейского острова - сложная градостроительная задача. Необходимо учитывать предметы охраны и границы охранных зон. Перспективы старейшей верфи Петербурга. Размещение включенного в Генплан Ново-Адмиралтейского моста и подъездов к нему. Также необходимо установить границы территорий общего пользования, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Это уравнение со многими неизвестными. Для его решения требуется проект планировки и межевания территории. Чтобы начать его готовить, нужны конкретные решения и параметры. Пока их нет. Продолжаем работать.

- Планы открыть к 2030 году курорт "Горская" остаются в силе? Сообщалось, что стоимость реализации проекта оценивается в 210 млрд рублей. Смета осталась прежней или произошло удорожание проекта?

- Ввод курорта в эксплуатацию запланирован на 2030 год. Информация об общей стоимости проекта также остается актуальной. Итоговый размер инвестиций будет определен после подготовки проектной документации. Город по-прежнему берет на себя обязательства по созданию головных объектов инфраструктуры. Мы уже их выполняем: строим и проектируем дороги, магистральные сети, головные источники. Зона ответственности инвестора - комплекс работ по созданию самого будущего курорта. В начале июня мы утвердили проект планировки территории. Но, как и в любом инвесторском проекте, у бизнеса остается время и пространство для поиска оптимальных решений.

Стройка начнется, когда будут завершены процедуры по утверждению соответствующих документов градостроительного планирования, а также решены все имущественно-правовые вопросы.