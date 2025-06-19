ВТБ вышел из капитала компании "Метрострой северной столицы"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - ВТБ вышел из капитала компании "Метрострой северной столицы", сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ-2025.

"Мы вышли оттуда. Мы потихоньку из него выходили, в течение года уменьшали (долю). Продали", - сказал он, не уточнив детали сделки.

АО "Метрострой северной столицы" было создано группой ВТБ в октябре 2021 года. Согласно отчету АО за 2021 год (последние опубликованные данные), 65% акций компаний принадлежало правительству Санкт-Петербурга, 35% - группе ВТБ. Договоренность о совместной деятельности была достигнута в целях обеспечения бесперебойного и непрерывного строительства объектов метрополитена в Петербурге.

Основным видом деятельности АО "Метрострой северной столицы" является проектирование, строительство и реконструкция объектов метрополитена в городе.