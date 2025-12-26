Поиск

В Петербурге открыли первый участок Красносельско-Калининской линии метро

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге для пассажиров открылись станции метро "Юго-Западная" и "Путиловская", сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии открытия.

""Юго-Западная" - долгожданная станция. Здесь (в Красносельском районе Петербурга - ИФ) проживают почти пятьсот тысяч человек. Очень важно для нас было обеспечить транспортное сообщение района с центром города. "Путиловская" - тоже очень важная станция для нас. И по новой линии будут ездить самые современные вагоны метро Петербурга "(модели "Балтиец" - ИФ)", - сказал на церемонии губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Юго-Западная" и "Путиловская"- станции новой Красносельско-Калининской (коричневой) линии Петербургского метрополитена. "Юго-Западная" расположена на пересечении улиц Маршала Казакова и Маршала Жукова. "Путиловская" находится между станциями "Юго-Западная" и будущей "Броневой", является пересадочной на станцию "Кировский завод". Началось строительство станций в 2015 году.

Планируется, что на линии будет шесть станций. К уже открытым добавятся "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная"

Как сообщил журналистам гендиректор АО "Метрострой Северной столицы" (МССС, генподрядчик строительства петербургского метрополитена) Дмитрий Васильев, участок линии до "Каретной" планируется открыть в 2030 году.

В декабре 2024 года в Петербурге открылась станция "Горный институт" Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии Петербургского метрополитена.

Основными видами деятельности МССС являются проектирование, строительство и реконструкция объектов метрополитена в Санкт-Петербурге. Ранее монополистом на рынке метростроения в Петербурге являлась компания "Метрострой".

