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Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ

Он также встретится с заместителем премьера Госсовета КНР, советником по нацбезопасности Бахрейна, намечена краткая беседа с генсеком ОПЕК

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в основной день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу выступит на пленарном заседании, а также встретится с некоторыми гостями "на полях" мероприятия.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии пленарного заседания подчеркнул, что оно станет центральным мероприятием форума.

"Что касается выступления нашего президента, то оно, как обычно, затронет оценку текущей ситуации в российской экономике, затем президент поделится своим взглядом на положение дел в мировой экономике, политике и охарактеризует состояние и перспективы отношений нашей страны с рядом важнейших зарубежных партнёров", - сказал Ушаков.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предстоящее выступление главы государства на пленарном заседании будет объемным.

"Будет, конечно же, дана оценка нынешнему этапу развития нашей экономики, где будут очерчены перспективы и основные направления, по которым наша экономика, с точки зрения президента, должна развиваться, конечно, где будут так или иначе содержаться оценки всей международной палитры, в рамках которой наша экономика существует и развивается", - сказал Песков.

Говоря о содержании заседания Песков выразил уверенность, что среди тем обсуждения будет поднят и вопрос нынешней ключевой ставки ЦБ.

"Я уверен, что так или иначе, (об этом - ИФ) конечно, пойдет речь", - сказал Песков.

В рамках пленарного заседания, ожидаются также выступления президента Индонезии Прабово Субианто, советника по национальной безопасности, командующего Королевской гвардией королевства Бахрейн Насера Бен Хамада Аль Халифы, заместителя премьера Госсовета КНР Дина Сюэсяна и вице-президента ЮАР Пола Машатиле.

С советником по национальной безопасности Бахрейна президент РФ проведет отдельную двустороннюю встречу: в пятницу, еще до начала пленарного заседания.

"Бахрейн в этом году имеет статус страны-гостя (форума - ИФ), представительная делегация будет работать все дни форума. В ходе беседы мы затронем различные вопросы двусторонней повестки дня, а также, естественно, нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке", - сказал Ушаков.

После завершения работы на пленарном заседании, продолжил помощник президента РФ, глава российского государства встретится с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

"Сюэсян фактически исполняет обязанности первого вице-премьера, является представителем высшего партийного государственного руководства Китая, одним из членов постоянного комитета Политбюро Центрального Комитета КПК, и, кроме того, в паре со своими российскими коллегами Мантуровым и Новаком является сопредседателем китайских частей сразу двух межправительственных комиссий: по инвестиционному и энергетическому сотрудничеству", - сказал Ушаков.

По его словам, будут обсуждаться различные вопросы развития российско-китайских отношений, которые "в целом развиваются очень хорошо".

"Обе стороны удовлетворены этим и характеризуют эти отношения как всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие. Сейчас эти двусторонние отношения находятся, пожалуй, на наивысшем за всю историю уровне", - отметил помощник президента РФ.

Кроме того, также в пятницу Путин пообщается с генсеком ОПЕК Хайтамом Аль-Гайсом.

"На вечер 20 июня намечена также краткая беседа президента с генеральным секретарём ОПЕК Хайтамом Аль-Гайсом. В повестке дня - текущее состояние на мировом нефтяном рынке, естественно, перспективы его развития в свете обострения на Ближнем Востоке. Ну и, конкретно, вопросы взаимодействия РФ с ОПЕК, в том числе в рамках формата ОПЕК+", - сообщил ранее Ушаков журналистам.

Владимир Путин Дмитрий Песков Бахрейн КНР ОПЕК+ ПМЭФ
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