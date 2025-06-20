Минсельхоз РФ оценил в 100 тыс. тонн недобор фруктов и ягод из-за весенних заморозков

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ оценил в 100 тыс. тонн недобор фруктов и ягод из-за весенних заморозков в этом году.

"Из-за весенних заморозков потенциально мы не доберем порядка 100 тыс. тонн. Тем не менее благодаря высоким темпам закладки садов и интенсификации производства мы планируем получить около 2,1 млн тонн плодово-ягодной продукции. В том числе порядка 2 млн тонн яблок, что на 200 тыс. тонн больше урожая прошлого года", - сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью газете "Известия" на ПМЭФ, опубликованном в пятницу.

Напомнив, что в прошлом году президент поручил АПК ускорить выход на самообеспеченность яблоками, министр сообщила, что с этого года существенно увеличена поддержка закладки садов - до 7,5 млрд рублей ежегодно.

"Ожидаем, что это позволит уже в 2028 году на 100% обеспечивать собственные потребности по яблокам", - заявила Лут.

"В целом нужно понимать, что погодные катаклизмы продолжат влиять на нашу отрасль, нам никуда от них не деться. В этой связи самый эффективный инструмент защиты от рисков для аграриев - агрострахование с господдержкой, которое дает уверенность в сохранении и развитии бизнеса, - сказала она. - В этом году на финансирование этого инструмента за счет бюджетов всех уровней заложены рекордные 7 млрд рублей. Рассчитываем, что это позволит увеличить долю застрахованной посевной площади с 19,5% до 21%. Будем и дальше развивать эту меру поддержки".