АФК "Система" намерена участвовать в управлении Сахалинским университетом

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" будет участвовать в управлении Сахалинским государственным университетом (СахГУ), в развитии беспилотного транспорта в регионе, а также реализует проекты в сфере жилищного строительства, здравоохранения и туризма, сообщила пресс-служба областного правительства в пятницу.

Правительство Сахалинской области на ПМЭФ-2025 подписало соглашение о сотрудничестве с финансовой корпорацией "Система".

"Подписанный на ПМЭФ документ предусматривает участие АФК "Система" в развитии научно-образовательного центра кампуса "СахалинTech" Сахалинского государственного университета (СахГУ) и в оперативном управлении вузом. Также областные власти и корпорация будут сотрудничать в сфере беспилотного транспорта, реализации проектов Восточного водородного кластера", - говорится в сообщении.

АФК "Система" намерена открыть на Сахалине дальневосточную школу гостеприимства, реализовать ряд инвестиционных проектов в сферах туризма, жилищного строительства, девелопмента и здравоохранения, сообщает пресс-служба.

"Вместе с АФК "Система" будем разрабатывать технологии беспилотной воздушной и морской доставки грузов. Для нашей островной области эта тема особенно актуальна. Также будем работать над водородными технологиями, чтобы ввести в практику новое, экологически чистое топливо", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Валерия Лимаренко.

АФК "Система" - российский инвестиционный холдинг, владеет и управляет активами в различных отраслях экономики, включая телекоммуникации, энергетику, розничную торговлю, высокие технологии, лесозаготовку и лесопереработку, фармацевтику, медицинские услуги, железнодорожные перевозки, сельское хозяйство, финансы и масс-медиа.

Как сообщалось, в Южно-Сахалинске для СахГУ строится кампус "СахалинТех" - на площади 112 тыс. кв. м разместятся учебно-образовательный и научно-лабораторный блоки, несколько корпусов общежитий, библиотека, конгресс-холл и общественно-деловые пространства. Вместимость студенческого городка составит 1,5 тыс. мест. Строительство ведется по национальному проекту "Наука и университеты", завершение студгородка намечено - на 2025 год, кампуса - на 2026 год.