"Радиан" построит в Бурятии малые ГЭС общей мощностью 17 МВт

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ООО ПО "Радиан" (Иркутск) построит в Бурятии локальную энергосистему на основе малых ГЭС, решение принято после 10 лет обследования бассейна рек в регионе, сообщает министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

ПО "Радиан" выступит инвестором, МНТО ИНСЭТ - технологическим партнером. Проекту будет оказана поддержка правительства Бурятии и АО "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ).

"Суммарная установленная мощность предлагаемых к строительству малых ГЭС в составе двухступенчатых каскадов на притоках рек Верхний Курумкан, Нижний Курумкан и Алла составляет более 17 МВт и наша компания выступит генеральным проектировщиком, изготовителем и поставщиком всего гидроэнергетического оборудования для этих ГЭС", - приводятся в сообщении слова гендиректора АО "МНТО ИНСЭТ" Якова Бляшко.

Проектировщик отметил, что по результатам рекогносцировочного визуально-инструментального обследования бассейна реки Баргузин ее притоки "располагают значительным энергетическим потенциалом". По оценкам, он составляет не менее 30 МВт.

Решение о строительстве системы малых ГЭС в Бурятии принято на основании результатов десятилетнего периода проведения визуально-инструментального обследования и предпроектной оценки основных водно-энергетических характеристик, разработки расчетно-графических материалов.

Соглашение о создании в республике локальной энергосистемы на основе малых ГЭС для обеспечения электроэнергией центров обработки данных было подписано на полях ПМЭФ-2025.

По словам министра энергетики РФ Сергея Цивилева, который принял участие в церемонии подписания документа, использование малых ГЭС для энергоснабжения изолированных и труднодоступных территорий Дальнего Востока экономически целесообразно.

"Их преимуществом среди других ВИЭ является гарантированная выработка электрической мощности и низкая себестоимость производства электроэнергии, что особенно актуально для промышленных потребителей", - сказал Цивилев.

Председатель Совета директоров ПО "Радиан" отметил, что проблема дефицита электроэнергии нередко существует в районах, которые по другим параметрам являются наиболее предпочтительными для размещения производственных мощностей.

"Внимательно изучив потребности ряда центров обработки данных и проанализировав экономические результаты проекта, мы решили, что строительство системы малых ГЭС на реках в республике Бурятия станет эффективным способом электроснабжения предприятий такого типа", - отметил Труфанов.

"Мы заинтересованы в реализации проекта по созданию локальной энергетической инфраструктуры в удаленных районах Бурятии, где будут созданы условия для развития цифрового бизнеса", - подчеркнул заместитель гендиректора по привлечению инвестиций КРДВ Кирилл Каменев.

По данным ЕГРЮЛ, производственное объединение "Радиан" зарегистрировано в Иркутске в 2009 году. Гендиректором является Виктор Коноваленко, исполнительным директором - Сергей Трубников. Владелец компании - Труфанов. Основные направления - проектирование, комплектация и строительство систем и объектов энергоснабжения и инженерной инфраструктуры для энергетических, промышленных и коммунальных предприятий.