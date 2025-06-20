Мосбиржа получила около 10 заявок на включение в индекс эталонных эмитентов, планирует его запуск с 1 июля

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" получила порядка 10 заявок от компаний на включение в программу создания акционерной стоимости, планирует рассмотреть их к 1 июля, сообщила "Интерфаксу" старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти биржи Елена Курицына на полях ПМЭФ-2025.

"У нас в понедельник, 16 июня, завершился срок приема заявлений. Мы получили достаточно заявлений для того, чтобы сформировать индекс. С технологической точки зрения он должен состоять не менее чем из четырех компаний. У нас более чем достаточно заявлений, мы сейчас их рассматриваем. Поскольку практически все компании пришли в последний или предпоследний день, еще точного понимания, кто соответствует, пока нет. Но с учетом того, что со всеми этими компаниями проводили предварительную работу, консультации, мы надеемся, что максимальное количество получит включение в программу", - сказала Курицына.

"Порядка 10 компаний из разных отраслей и разных по размеру. Ждем, что к 1 июля все будет готово. И будем надеяться, что успеем запустить индекс", - добавила она.

В дальнейшем эмитенты смогут подать заявку на включение в этот индекс в любое время, он будет пересматриваться на регулярной основе, отметила топ-менеджер биржи.

Программа создания акционерной стоимости была разработана совместно с Банком России и представлена в начале 2025 года. Она нацелена на повышение инвестиционной привлекательности, увеличение капитализации и на поддержку лучших корпоративных практик.

Ее участниками могут стать эмитенты из первого и второго уровня листинга. Для этого им необходимо разработать стратегию создания акционерной стоимости и подать заявление.

Заявки кандидатов рассматривает специальный комитет, в который вошли представители Мосбиржи, ЦБ и АКРА. В случае одобрения компания будет включена в базу расчета специального индекса Мосбиржи.