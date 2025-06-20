Поиск

Мосбиржа получила около 10 заявок на включение в индекс эталонных эмитентов, планирует его запуск с 1 июля

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" получила порядка 10 заявок от компаний на включение в программу создания акционерной стоимости, планирует рассмотреть их к 1 июля, сообщила "Интерфаксу" старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти биржи Елена Курицына на полях ПМЭФ-2025.

"У нас в понедельник, 16 июня, завершился срок приема заявлений. Мы получили достаточно заявлений для того, чтобы сформировать индекс. С технологической точки зрения он должен состоять не менее чем из четырех компаний. У нас более чем достаточно заявлений, мы сейчас их рассматриваем. Поскольку практически все компании пришли в последний или предпоследний день, еще точного понимания, кто соответствует, пока нет. Но с учетом того, что со всеми этими компаниями проводили предварительную работу, консультации, мы надеемся, что максимальное количество получит включение в программу", - сказала Курицына.

"Порядка 10 компаний из разных отраслей и разных по размеру. Ждем, что к 1 июля все будет готово. И будем надеяться, что успеем запустить индекс", - добавила она.

В дальнейшем эмитенты смогут подать заявку на включение в этот индекс в любое время, он будет пересматриваться на регулярной основе, отметила топ-менеджер биржи.

Программа создания акционерной стоимости была разработана совместно с Банком России и представлена в начале 2025 года. Она нацелена на повышение инвестиционной привлекательности, увеличение капитализации и на поддержку лучших корпоративных практик.

Ее участниками могут стать эмитенты из первого и второго уровня листинга. Для этого им необходимо разработать стратегию создания акционерной стоимости и подать заявление.

Заявки кандидатов рассматривает специальный комитет, в который вошли представители Мосбиржи, ЦБ и АКРА. В случае одобрения компания будет включена в базу расчета специального индекса Мосбиржи.

Мосбиржа ПМЭФ Елена Курицына
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак заявил, что Россия в 2025 году продолжила наращивать экспорт СПГ в Европу

ПМЭФ-2025

ВТБ вышел из капитала онлайн-кинотеатра Ivi

ВТБ вышел из капитала онлайн-кинотеатра Ivi

Нефть Brent подорожала до $78,3 за баррель

ПМЭФ-2025

Возможность перевода денег через СБП внедрят на платформе Мах в 2025 году

Возможность перевода денег через СБП внедрят на платформе Мах в 2025 году

Новак заявил о готовности РФ обеспечить поставки в строящийся нефтепровод Венгрия-Сербия

ПМЭФ-2025

Глава ВТБ считает вредным для экономики текущий уровень укрепления рубля

Глава ВТБ считает вредным для экономики текущий уровень укрепления рубля
ПМЭФ-2025

Wildberries-Russ прорабатывает возможность выхода в Африку

ПМЭФ-2025

Из Петербурга с любовью - экономика между рецессией и потеплением. Обобщение

Из Петербурга с любовью - экономика между рецессией и потеплением. Обобщение
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана251 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6582 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России82 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });