Началось строительство причальной стенки в рамках СПГ-проекта на Камчатке

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - СПГ-проект с участием "НОВАТЭКа" на Камчатке реализуется согласно графику, началось строительство причальной стенки, сообщил "Интерфаксу" губернатор Камчатского края Владимир Солодов в кулуарах ПМЭФ-2025.

"Заказаны суда-челноки, судно регазификации. По линии финансирования из федерального бюджета начата работа по обустройству причальной стенки. Работает подрядчик, буквально пару недель назад он приступил к забивке первых свай. И проект реализуется в соответствии с графиком", - сказал он.

Как сообщалось, строительство комплекса регазификации СПГ позволит обеспечить поставки сжиженного газа для энергетических нужд Камчатского края в объеме до 446 тыс. тонн (620 млн кубометров природного газа) ежегодно для замещения недостающих объемов камчатских месторождений в рамках программы газификации края.

Также проект позволит улучшить экологическую обстановку в регионе. С переводом мазутных и угольных котельных на газ выброс вредных веществ в атмосферу снизится в 1,5-2 раза.

Правительство РФ согласовало выделение в 2023-2025 годах Камчатке субсидии в размере 12 млрд рублей на строительство регазификационного терминала. Строительство терминала и наземной инфраструктуры началось в конце 2024 года.

Кроме того, за счет внебюджетных источников будет создан плавучий терминал для приема СПГ и построены морские суда-газовозы. Расходы на это оцениваются в 30-40 млрд рублей.

"НОВАТЭК" финансирует строительство челноков-газовозов и регазификационного терминала, который будет доставлять газ до Петропавловска-Камчатского от строящегося компанией для своих нужд крупнотоннажного хаба по перевалке СПГ (на нем СПГ из Арктики будет перегружаться с арктических газовозов на обычные).