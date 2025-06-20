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Чуйченко назвал адвокатуру оптимальной платформой для объединения профессиональных судебных представителей

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Судебное представительство в судах должны осуществлять адвокаты, заявил министр юстиции Константин Чуйченко.

"Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с бизнесом и профессиональным сообществом и пришли к выводу, что оптимальной платформой для объединения профессиональных судебных представителей является институт адвокатуры", - сказал он в интервью "Интерфаксу" на полях Петербургского международного экономического форума.

В настоящее время для того чтобы попасть в суд и вести в качестве представителя любое гражданское дело достаточно диплома о высшем юридическом образовании.

По словам Чуйченко, Минюст ведет работу над текстом законопроекта, которым предполагается, что представительство в судах по общему правилу будет осуществляться главным образом адвокатами. "Такое решение позволит избежать создания параллельных регуляторных режимов, минимизировать затраты бюджетных средств и поспособствует переходу добросовестных практикующих юристов в адвокатуру", - сказал министр.

Чуйченко отметил, что нововведения не затронут штатных юристов организаций, близких родственников граждан, арбитражных управляющих, патентных поверенных и ряд иных субъектов, чья деятельность регулируется специальным законодательством.

"Уверен, что реализация всех указанных инициатив будет иметь ощутимые положительные эффекты как для российской экономики и отечественного бизнеса, так и повысит ее инвестиционную привлекательность для иностранных предпринимателей, которые заинтересованы в ведении бизнеса в России", - резюмировал министр.

Полный текст интервью читайте на сайте "Интерфакса" в 10:00.

Минюст Константин Чуйченко
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