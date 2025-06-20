Дюков заявил, что проект "КиберТЭК" сделает прозрачной для Минфина экономику нефтянки

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Цифровой проект "КиберТЭК" сделает прозрачным для Минфина экономику нефтяной добычи и позволит вовлечь в разработку больше запасов углеводородов. Такое мнение высказал журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

Он отметил что "КиберТЭК" стал одним из важных проектов в рамках новой Энергостратегии России до 2050 г. "Он предполагает интеграцию цифровых двойников месторождений, предприятий переработки нефти, объектов инфраструктуры на уровне отрасли. По сути, речь идет о создании цифрового двойника всей нефтяной отрасли с применением технологий искусственного интеллекта. Это позволит повысить качество тех решений, которые принимаются на уровне отрасли: как обеспечить внутреннее потребление нефтепродуктов наиболее эффективным образом, какие проекты приоритетны для развития, какие сферы требуют поддержки государства и так далее", - рассказал Дюков.

"Такой подход позволит в том числе обеспечить максимально рациональное недропользование. Наличие цифровых двойников месторождений и доступ к их данным даст возможность тому же Минфину видеть экономику фактически онлайн по каждому активу. Это повысит уровень взаимного доверия между нефтяными компаниями и министерством и позволит принимать эффективные налоговые решения, чтобы вовлекать в разработку как можно больше запасов", - подчеркнул глава "Газпром нефти".

"С Минфином мы постоянно находимся в диалоге, зачастую удается находить компромиссные решения, учитывающие как задачу наполнения бюджета, так и задачу развития отрасли. В свое время было очень сложно достичь договоренности о режиме НДД, но в итоге же это удалось", - добавил он.