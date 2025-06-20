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"Газпром нефть" к 2028 г. намерена запустить промышленную добычу лития в Оренбуржье и йода в ХМАО

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" планирует к 2028 году запустить промышленную добычу лития в Оренбургской области и йода в ХМАО, видит перспективы по другим редкоземельным компонентам на своих активах. Об этом журналистам рассказал глава компании Александр Дюков.

"Компания активно работает над возможностью извлечения ценных, в том числе редкоземельных компонентов, из попутных вод собственных месторождений - в Оренбургской области. Для этого компания адаптирует свои компетенции в области геологоразведки и добычи к новым объектам", - сказал он.

По словам Дюкова, на данный момент компанией проводится актуализация ресурсной базы редкоземельных компонентов на месторождения, проводятся испытания технологий добычи редкоземельных компонентов, формируются оптимальные бизнес модели.

"К 2028 году компания планирует запустить промышленную добычу лития в Оренбургской области и йода в ХМАО, есть перспективы по другим компонентам: скандий, галлий, рубидий, цезий", - сказал Дюков.

Газпром нефть Александр Дюков ПМЭФ
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