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Дюков заявил, что летом на нефтерынке вряд ли будет профицит

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Решение ОПЕК+ об ускоренном наращивании добычи принято на фоне сезонного увеличения спроса, поэтому летом значительного избытка нефти на мировом рынке не будет, далее возможен профицит, но он будет компенсирован закупками нефти в стратегические резервы (SPR), считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Увеличение добычи в рамках ОПЕК+ происходит на фоне сезонного увеличения спроса. Поздней весной и летом на мировом рынке нефти традиционно наблюдается существенный рост спроса на нефтепродукты, он может увеличиваться больше чем на 2 млн барр./сут. Таким образом, летом действия ОПЕК+ не вызовут значительного избытка на мировом рынке", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.

При этом, заметил он, временный профицит нефти на мировом рынке в дальнейшем, если и возможен, то будет компенсироваться закупками для пополнения стратегических запасов нефти США, Китая и других стран.

"Новая администрация США поставила задачу как можно скорее пополнить стратегические запасы нефти, которые упали до примерно 400 млн барр. (менее 20 дней потребления) при мощностях хранилищ свыше 700 млн барр. Китай объявил, что ускорит пополнение стратегических запасов топлива, запланированное на этот год. Поэтому рост добычи ОПЕК+ в ближайшие месяцы вряд ли приведет к затовариванию рынка, хотя и росту цен не будет способствовать", - сказал он.

"Как мы предполагаем, дальнейшие решения по целевой добыче ОПЕК+ будет принимать с учетом сезонности, динамики спроса, добычи за пределами ОПЕК+, в том числе влияния событий на Ближнем Востоке", - добавил глава "Газпром нефти".

Он также выразил мнение, что если цены на нефть долго будут на относительно низком уровне, то ряд производителей будут вынуждены снизить свою инвестиционную активность. "Это может привести к тому, что в отрасли будет меньше инвестиций, меньше новых проектов в сфере добычи. И, соответственно, через несколько лет это может привести к дефициту и росту цен", - считает он.

Александр Дюков Газпром нефть ПМЭФ
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