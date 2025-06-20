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Голикова призвала "заканчивать с диетами"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян отказаться от диет и вместо них переходить на сбалансированное питание ради продления жизни.

"Заканчивайте с диетами. Диета – это лечебная история, диету назначают, когда нужно лечить какое-то заболевание. Речь идет о здоровом сбалансированном питании", - сказала Голикова в пятницу в финале сессии "Здоровое долголетие без компромиссов", которую она модерировала на ПМЭФ-2025.

Отвечая тем, кто мог бы возразить, что на здоровое питание необходимо много времени, что невозможно из-за работы и других обстоятельств, вице-премьер сказала: "Друзья мои, живем один раз. И жить должны долго".

"Находите время для того, чтобы выпить чай, вовремя принять пищу. И не просто пищу, но здоровую пищу. Не увлекайтесь тем, чем не надо. И тогда мы с вами будем долго и плодотворно работать", - продолжила она.

Татьяна Голикова ПМЭФ
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