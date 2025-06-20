ЦБ РФ в условиях рисков может думать о разных шагах изменения ставки, включая умеренные

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Шаги изменения ключевой ставки ЦБ РФ в условиях неопределенности и рисков могут быть разными, в том числе умеренными (менее 1 процентного пункта), заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

"Важна траектория, поэтому шаги могут быть разные. И в условиях, когда есть неопределенность, есть некоторые риски, связанные с устойчивостью динамики (инфляции - ИФ), умеренные шаги тоже вполне в текущей ситуации оправданы и могут быть "на столе". Все будет зависеть от того, как текущие тренды, которые мы видим, подтверждают наш прогноз и соотносятся с нашим прогнозом", - сообщил Ганган журналистам в кулуарах делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ-2025.

"Действительно, траектория (ставки - ИФ) и конкретные шаги будут зависеть от этих данных", - добавил он.