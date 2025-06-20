В ЦБ отметили, что ситуация в экономике складывается в рамках прогноза регулятора

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Прогноз по росту ВВП РФ на 2025 год в 1-2% остается актуальным, ситуация в экономике соответствует ожиданиям регулятора, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

"Мы считаем, что мы находимся на этапе замедления роста экономики. И пока экономическая активность складывается в соответствии с нашим прогнозом на 2025 год. Тот прогноз, который мы давали в апреле месяце - 1-2% (роста ВВП), пока еще представляется нам валидным", - сообщил Ганган журналистам в кулуарах делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ-2025.