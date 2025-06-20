Глава Минэнерго РФ сообщил о готовности России поставлять СПГ в Мексику

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россия готова поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Мексику, а также делиться со страной своими технологиями его производства, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе брифинга для иностранных журналистов в рамках ПМЭФ-2025.

"Мы обладаем большими технологиями в области сжиженного природного газа. Мы готовы делиться этими технологиями", - сказал Цивилев.

Он отметил, что Россия также открыта для расширения сотрудничества и в нефтяной отрасли, готова предоставить свои технологии в области добычи нефти и повышения эффективности ее переработки.

"Готовы выстраивать всю цепочку от добычи нефти до ее переработки и транспортировки до бензозаправок", - добавил министр.