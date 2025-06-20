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РФ и Мьянма подписали соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - РФ и Мьянма заключили соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Документ в пятницу на площадке ПМЭФ подписали министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо.

"Это соглашение открывает новые перспективы для российского бизнеса в Мьянме. Мы особенно отмечаем готовность мьянманской стороны привлекать российские компании к разработке нефтегазовых месторождений на шельфе. Российские технологии и экспертиза могут сыграть ключевую роль в развитии энергетического сектора Мьянмы", - сказал Решетников.

Новое соглашение создает правовые основы для расширения инвестиционного сотрудничества между странами, предусматривая гарантии защиты инвестиций, обеспечение недискриминационного режима для инвесторов и современные механизмы разрешения инвестиционных споров, в том числе путем их передачи в международные арбитражи.

"Положения об упрощении процедур осуществления инвестиций будут способствовать ускорению реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов, в том числе в специальной экономической зоне "Давэй", где, в частности, идет проработка строительства угольной ТЭС мощностью 660 МВт", - отметили в Минэкономразвития РФ.

Кроме энергетики, соглашение создаст благоприятные условия для сотрудничества в таких перспективных областях, как транспортная инфраструктура, металлургия, сельское хозяйство и телекоммуникации.

Минэкономразвития РФ Максим Решетников Мьянма
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