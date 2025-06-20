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Хуснуллин сообщил о желании иностранных инвесторов зайти в новые регионы РФ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы хотят работать в новых регионах России, уже есть порядка 10 таких обращений, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Сегодня у нас ситуация кардинально меняется, инвесторов становится все больше. Есть инвесторы, которые не побоялись, в 2022-2023 годах пришли и сегодня уже имеют хороший результат. И вот у меня за последних три месяца порядка 10 обращений от иностранных инвесторов. Уже иностранцы серьезно хотят прийти, потому что что мы предлагаем? Мы, во-первых, даем свободную экономическую зону по налогам. Второе - у нас достаточно льготные условия по получению в аренду и дальнейшему выкупу предприятий (...) Близость к транспортным, логистическим путям, близость к морю", - сказал Хуснуллин в ходе сессии "Возрождение новых регионов России как драйвер экономического роста".

Свободная экономическая зона (СЭЗ) в новых субъектах РФ создана по поручению президента РФ Владимира Путина. Уполномоченным органом по регулированию СЭЗ определен Минстрой, функции управляющей компании возложены на ППК "Фонд развития территорий". В конце мая гендиректор ФРТ Ильшат Шагиахметов сообщил, что сегодня в СЭЗ свыше 340 участников, из которых 208 работают в отраслях промышленности и строительства. Инвестиционный портфель компаний составил более 108 млрд рублей.

Хуснуллин также отметил, что в прошлом году программа социально-экономического развития новых регионов была выполнена на 99%. "Если говорить о физических объемах, то за эти годы 22,6 тыс. объектов построено, реконструировано 5 тыс. км дорог (...) Сейчас мы более 350, под 400 млрд рублей в год инвестируем в развитие новых регионов", - добавил вице-премьер.

Госпрограмму "Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области" утвердили в конце 2023 года. Предполагается, что новые территории смогут выйти на общероссийский уровень к 2030 году.

Марат Хуснуллин ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
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