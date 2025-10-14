Поиск

Застройщики новых регионов России будут работать через аукционы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Аукционы на покупку участков будут проводиться среди застройщиков в новых регионах, сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин на пленарном заседании Международного жилищного конгресса.

"Вместе с коллегами мы переходим на аукцион. То есть больше земля бесплатно застройщикам под жилищное строительство не передается, в скором времени все пойдет через аукционы, потому что конкуренция между застройщиками серьезная", - заявил он, отвечая на вопрос о методах борьбы с ростом цен.

Также он сообщил, что в новых регионах обкатываются некоторые решения по сокращению инвестиционно-строительного цикла, которые помогают оптимизировать временные затраты.

"Мы дали возможность решениям рабочей группы после проверки налоговой и специальных служб начинать подготовительные работы в объеме не более 15% за собственный счет, без разрешения на строительство, за параллели эти процессы", - сказал замминистра.

Говоря о еще одной проблеме региона, квартирографии, Стасишин заверил, что вызов и задача, чтобы предложение двухкомнатных, трехкомнатных квартир увеличивалось. "Банки с застройщиками пытаются, видимо из-за экономических эффектов, увеличить объем однокомнатных квартир", - посетовал он.

Ранее замминистра неоднократно озвучивал рост цен и квартирографию в качестве основных направлений работы стройкомплекса в регионах.

Никита Стасишин Минстрой
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин РФ предложил создать вторую в Сибири игорную зону

Минфин РФ предложил создать вторую в Сибири игорную зону

Первый контейнерный транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути

ФСБ завела дело об организации террористического сообщества на Ходорковского

ФСБ завела дело об организации террористического сообщества на Ходорковского

В России наступает период предзимья

В России наступает период предзимья

Российские военные нейтрализовали за ночь 40 беспилотников ВСУ

Что произошло за день: понедельник, 13 октября

Правительство РФ одобрило проект закона о штрафах за допуск к сайтам и соцсетям без авторизации

Правительство РФ одобрило проект закона о штрафах за допуск к сайтам и соцсетям без авторизации

Росфинмониторинг внес Кара-Мурзу и Яшина в список террористов и экстремистов

Правительство одобрило проект о призыве резервистов при КТО и при использовании ВС РФ за рубежом

Силуанов заявил, что повышение налога на роскошь "не дало бы больших денег бюджету"

Силуанов заявил, что повышение налога на роскошь "не дало бы больших денег бюджету"
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2456 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7356 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });