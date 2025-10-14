Застройщики новых регионов России будут работать через аукционы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Аукционы на покупку участков будут проводиться среди застройщиков в новых регионах, сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин на пленарном заседании Международного жилищного конгресса.

"Вместе с коллегами мы переходим на аукцион. То есть больше земля бесплатно застройщикам под жилищное строительство не передается, в скором времени все пойдет через аукционы, потому что конкуренция между застройщиками серьезная", - заявил он, отвечая на вопрос о методах борьбы с ростом цен.

Также он сообщил, что в новых регионах обкатываются некоторые решения по сокращению инвестиционно-строительного цикла, которые помогают оптимизировать временные затраты.

"Мы дали возможность решениям рабочей группы после проверки налоговой и специальных служб начинать подготовительные работы в объеме не более 15% за собственный счет, без разрешения на строительство, за параллели эти процессы", - сказал замминистра.

Говоря о еще одной проблеме региона, квартирографии, Стасишин заверил, что вызов и задача, чтобы предложение двухкомнатных, трехкомнатных квартир увеличивалось. "Банки с застройщиками пытаются, видимо из-за экономических эффектов, увеличить объем однокомнатных квартир", - посетовал он.

Ранее замминистра неоднократно озвучивал рост цен и квартирографию в качестве основных направлений работы стройкомплекса в регионах.