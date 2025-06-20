Западные нефтегазовые компании пока не проявили интерес к возврату в проекты в РФ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Западные нефтегазовые компании, покинувшие российские проекты несколько лет назад, пока не проявляют инициативу для возвращения, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ-2025.

"А что изменилось по сравнению с тем, когда они убежали? (...) Лично на меня никто не выходил и не писал никаких писем", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что правительство уже подготовило предварительное предложение по критериям для иностранных компаний, которые пожелают возобновить свою деятельность в РФ: "Сейчас идет их (критериев - ИФ) обсуждение и совершенствование".