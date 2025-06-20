Силуанов назвал стереотипом идею о необходимости сохранять 50%+1 в госкомпаниях

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Министр финансов Антон Силуанов назвал стереотипом необходимость сохранять долю государства в госкомпаниях на уровне не менее 50% плюс 1 акция, поддержав идею главы ВТБ Андрея Костина о контроле на корпоративном уровне.

"Мне кажется, хорошая идея, мне она понравилась, будем работать. Я считаю, что это интересное предложение. Действительно, у нас стереотип такой, что для ключевых компаний 50% плюс один (должно быть у государства - ИФ)", - сказал Силуанов журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025.

"Справедливо Андрей Леонидович подметил, что можно и более активно продавать, сохраняя контроль за такими компаниями уже на корпоративном уровне", - отметил министр.

Глава ВТБ , выступая ранее на сессии ПМЭФ-2025, посвященной IPO госкомпаний, призвал рассмотреть варианты, при которых государство будет снижать долю в компаниях до уровня ниже 50% плюс 1.

"У нас государственные компании крупные в основном уже приватизированы до уровня, близкого к 50%. Сейчас будем (ВТБ - ИФ) делать SPO - у нас лимит 80 млрд рублей. Больше - мы выходим за границу 50%", - пояснил он.

В качестве примера Костин предложил рассмотреть представителя частного сектора - "Яндекс", который привлекал инвесторов при помощи размещения акций, дающих меньший объем прав, чем акции основателей.

"Почему бы не использовать такой же метод для государства? Экономический интерес продать, а контрольный интерес держать в руках у государства", - предложил глава ВТБ .

Также он напомнил о варианте снижения госдоли с сохранением "золотой акции".