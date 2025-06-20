Онколитическая вакцина против рака будет бесплатной для пациентов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Онколитическая вакцина против рака "ЭнтероМикс" в перспективе будет бесплатной для пациентов; ее можно будет получить по квоте, сообщил "Интерфаксу" главный онколог Минздрава РФ, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн.

"Да, конечно", - сказал Каприн на "полях" ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, будет ли вакцина в будущем бесплатной для пациентов и можно ли будет получить ее по квоте.

По его словам, через несколько месяцев будут известны результаты проведения первой фазы этой вакцины. "Месяца через три-четыре будет уже результат по первой фазе", - сказал главный онколог Минздрава.

"Посмотрим токсичность (...). Сейчас на экспериментальных животных - хорошо, в пробирке - хорошо (хорошие результаты исследований вакцины - ИФ), это же (первая фаза клинических исследований с участием добровольцев - ИФ) другое", - добавил Каприн.

В СМИ со ссылкой на Каприна ранее сообщалось, что в России проводится работа над запуском двух типов вакцин против рака, один из них - вакцина на основе непатогенных онколитических вирусов "ЭнтероМикс". Вакцину разрабатывает НМИЦ радиологии совместно с Институтом молекулярной биологии им. Энгельгардта.

Каприн в пятницу на сессии ПМЭФ сообщил, что клинические исследования противораковой вакцины "ЭнтероМикс" начались в России; набрано 48 добровольцев для участия в испытании.

Еще одну вакцину для лечения рака на основе мРНК разрабатывает НИЦЭМ им. Гаммалеи Минздрава России.