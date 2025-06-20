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Россельхозбанк спрогнозировал взрывной рост рынка готовой еды в РФ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россельхозбанк на фоне современных потребительских предпочтений и структурной перестройки в АПК прогнозирует взрывной рост рынка готовой еды в РФ.

"С учетом опыта европейских стран с сопоставимым потребительским поведением, где население в полтора-два раза меньше, потенциал роста нашего рынка готовой еды не просто кратный, а взрывной", - заявила первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

По ее словам, готовая еда является одной из самых перспективных ниш пищевой промышленности. "Экономия времени и спрос на разнообразие - два мощных драйвера, перестраивающих подход к питанию, - сказала она. - Пищевая индустрия ответила на эти запросы появлением рынка готовой еды. И это глобальный тренд. Сейчас доля готовой еды в каналах продаж пока скромная - чуть более 6%".

В целом же, как считает Жачкина, в настоящее время наблюдается структурная перестройка АПК: при продолжении роста сельского хозяйства фокус агробизнеса смещается к увеличению производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Если за 2019-2024 гг. производство в сельском хозяйстве выросло на 53% до 8,9 трлн рублей, то в пищевой промышленности - почти в два раза до 11,8 трлн рублей.

По ее словам, в пищевой промышленности устойчиво увеличивается выручка, наблюдается отчетливая положительная тенденция в экспорте. Так, поставки за границу муки (продукция передела зерновых) за последние 5 лет увеличились вдвое, кондитерских изделий - на треть.

Россельхозбанк
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