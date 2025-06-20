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Почти полмиллиона турпоездок совершили россияне в ОАЭ в первом квартале 2025 г.

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Турпоток из России в ОАЭ в 2024 году составил почти 2 млн поездок, в первом квартале 2025 года российские туристы совершили около полумиллиона поездок в страну, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"По данным министерства, в прошлом году россияне совершили почти 2 млн поездок в ОАЭ, что на 15% больше, чем годом ранее. Рост количества поездок эмиратских туристов в Россию составил 54%. При этом в первом квартале 2025 года эмираты стали самым популярным зарубежным направлением для россиян - более 466 тыс. поездок", - сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с министром экономики ОАЭ Абдаллой Аль-Марри в рамках ПМЭФ.

По словам Решетникова, росту турпотока способствует установленный между странами безвизовый режим, а также активное развитие авиаперевозок. Продолжается планомерное расширение маршрутной сети с ОАЭ, в перспективе включая Дальний Восток.

Он отметил, что в настоящее время между Россией и ОАЭ действует более 300 регулярных рейсов в неделю по 25 направлениям. В 2024 году российскими авиакомпаниями перевезено в два раза больше пассажиров, чем в 2023 году. За четыре месяца 2025 года этот показатель составил свыше 623 тыс. человек.

Для комфорта пребывания иностранных туристов в России внедряются стандарты "Халяль" и Muslim friendly. По словам Решетникова, первые отели в Москве, Казани и Сочи уже прошли сертификацию, еще более 100 отелей подали заявки на соответствие требованиям. Также идет работа над запуском механизмов безналичной оплаты.

Минэкономразвития РФ ОАЭ
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