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"Акрон Холдинг" перенес ввод ростовского завода по переработке отходов электроники

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ГК "Акрон Холдинг" введет в Ростовской области завод по переработке отходов электронного и электротехнического оборудования в I квартале 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития (АИР) региона.

Соответствующее соглашение подписали врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и генеральный директор ГК "Акрон Холдинг" Павел Морозов на ПМЭФ-2025 в пятницу.

"Строительство зданий, закупка и поставка технологического оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы на заводе "Акрон Холдинг" под Батайском планируются в 2026 году. Ввод объектов в эксплуатацию и запуск производства - в I квартале 2027 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о планах ГК по вводу производства в первой половине 2026 года.

Инвестиции в проект оцениваются в 900 млн рублей. В настоящее время компания ведет проектирование завода.

"Инвестиции, обозначенные в соглашении, подписанном на ПМЭФ-2025, будут направлены на строительство завода и закупку высокотехнологичного оборудования, исключающего загрязнение почвы, воды и воздуха. Параллельно со строительством завода компания будет создавать сеть сбора отходов электронного и электротехнического оборудования", - приводятся в сообщении слова гендиректора АИР Ростовской области Игоря Буракова.

"Акрон Холдинг" планирует построить завод по переработке отходов электронного и электротехнического оборудования мощностью переработки 36 тыс. тонн в год вблизи Батайска Ростовской области. Проект позволит перерабатывать до 40% отходов электронного и электротехнического оборудования, возвращать их в повторное использование для создания новых товаров, снизить нагрузку на экосистему. Ожидалось, что строительство производства начнется в 2025 году.

Ранее объем инвестиций в проект оценивался в сумму не менее 1 млрд рублей с перспективой роста до 2,5-4 млрд рублей и постепенным увеличением мощности переработки почти до 60 тыс. тонн в год.

ГК " Акрон холдинг " - вертикально-интегрированный промышленно-металлургический холдинг полного цикла, занимается, в частности, заготовкой и переработкой лома черных и цветных металлов на территории России и стран СНГ.

Акрон Холдинг Ростовская область
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