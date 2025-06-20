ВЭБ и ПСБ выдадут синдицированный кредит на 24 млрд руб. на электромобиль "Атом"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ВЭБ.РФ, ПСБ и АО "Кама" заключили договор синдицированного кредитования на сумму 24 млрд рублей для запуска электромобиля "Атом" в серийное производство. Проект реализуется с использованием механизма Фабрики проектного финансирования, сообщил ВЭБ.

Церемония подписания состоялась в рамках ПМЭФ-2025.

Комментируя соглашение, глава ВЭБа Игорь Шувалов отметил, что госкорпорация расширяет пул партнеров в проектном финансировании - к организации синдицированного кредитования в рамках фабрики присоединился ПСБ.

Ранее в 2023 и 2024 годах Фонд развития промышленности предоставил АО "Кама" два льготных займа по программе "Автокомпоненты" на общую сумму порядка 10 млрд рублей.

АО "Кама", занимающееся проектом электромобиля "Атом", было зарегистрировано в августе 2021 года при участии гендиректора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина. Позже сообщалось, что в состав акционеров АО вошли "КАМАЗ" и "Росатом". Кроме них участником проекта по созданию электрокара, в частности, является Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В июне прошлого года фонд сообщал, что вложит в проект 2 млрд руб., а в августе объявил о привлечении в проект китайской международной корпорации XY Group ("Сюань Юань"), совместно с которой будет изучена возможность локализации "Атома" в китайском Харбине и перспектива создания там R&D-центра.

Выпускать электрокары "Атом", как сообщалось ранее, планируется с 2025 года на московском автозаводе "Москвич", технологическим партнером которого является "КАМАЗ". Компания заявляла о желании поставлять машины в города-миллионники для таксопарков и каршеринга.