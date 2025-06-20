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Товарооборот продукции АПК между Россией и ОАЭ в 2024 году вырос на треть

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Агропромышленный сектор вносит большой вклад в развитие торговли между РФ и ОАЭ. В 2024 году товарооборот продукции АПК между странами вырос на треть, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с министром экономики ОАЭ Абдуллой Бин Тук Аль-Марри на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Слова вице-премьера передала его пресс-служба.

По словам Патрушева, ОАЭ являются одним из важнейших экономических партнеров России на Ближнем Востоке.

"Россия входит в число мировых лидеров экспорта зерновых. Эта продукция как раз и составляет основу российских поставок в Объединенные Арабские Эмираты. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество, - сказал вице-премьер. - При этом считаем важным развивать диалог в рамках объединения БРИКС. На его долю приходится почти половина мирового потребления зерновых и масличных культур".

Вице-премьер напомнил, что Россия выступила с инициативой о создании Зерновой биржи стран БРИКС, что должно упростить торговлю зерном внутри организации. Он отметил, что создание Зерновой биржи БРИКС усилит глобальную продовольственную безопасность. Страны-участницы смогут формировать независимые ценовые индикаторы в рамках объединения, что будет способствовать более объективной оценке стоимости сельскохозяйственной продукции на мировом рынке.

Как сообщалось, РФ готовит концепцию Зерновой биржи БРИКС и в ближайшее время планирует направить ее партнерам по объединению.

Дмитрий Патрушев ОАЭ РФ
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