Сбербанк не планирует выводить "дочки" на IPO в ближайшем будущем

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк пока не собирается выводить на IPO дочерние компании, это не перспектива ближайшего будущего, сообщил журналистам зампред, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Мы сейчас не рассматриваем в принципе вывод "дочек" на IPO. Будем смотреть дальше по ситуации. Если она радикально изменится, возможно, но не в ближайшем будущем", - сказал Скворцов.

Он отметил, что сейчас российский фондовый рынок находится под большим давлением, котировки многих публичных компаний занижены. "Конечно, в такой ситуации выводить какие-то активы означает продавать их дешево. Это смысла не имеет", - добавил финдиректор.

Кроме того, Сбер сейчас проводит большую внутреннюю трансформацию, внедряет искусственный интеллект во многие процессы.

"Это имеет потенциал на среднем и дальнем горизонте. Когда ты выходишь на IPO, то инвесторы всегда требуют здесь и сейчас. Только стоит немножко за квартал отчитаться чуть хуже, прибыль чуть-чуть снизить, как сразу же у тебя падают котировки. Поэтому компании, которые находятся на бирже, для них краткосрочный перфоманс очень важен. Мы сегодня все-таки стараемся фокусировать экосистему в целом и Сбер на долгосрочное развитие, на обеспечение выполнения наших стратегических целей. Поэтому с учетом этого нет, точно нет (не планируется IPO "дочек" - ИФ)", - отметил Скворцов.