"Абрау-Дюрсо" в июле планирует разместить дебютный выпуск облигаций на 500 млн рублей

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Абрау-Дюрсо" готовится к первому размещению облигаций, в связи чем винодельческая компания и Сбербанк заключили соглашение по выпуску облигаций на ПМЭФ-2025, сообщается в пресс-релизе эмитента.

Планируется, что объем выпуска составит 500 млн рублей, размещение стартует в июле, а организатором выступит "Сбербанк КИБ".

Как сообщалось, Московская биржа 18 июня зарегистрировала программу облигаций "Абрау-Дюрсо" серии 002Р объемом 500 млн рублей. Бумаги в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок до полутора лет.

Успешное размещение позволит "Абрау-Дюрсо" диверсифицировать источники финансирования, реализовать инвестиционные проекты, направленные на расширение видов выпускаемой продукции, отмечается в релизе.

"Мы рады поддержать "Абрау-Дюрсо" в выходе на рынок облигаций. Сбер обладает огромной экспертизой в организации подобных размещений. Выпуск станет первым для компании на долговом рынке. Планируется, что его объем составит 500 млн рублей, а размещение планируется в июле 2025 года. Ставка купона будет фиксированной, ориентир объявят позже. Уверен, что привлеченные средства укрепят позиции бренда в России и за рубежом. Так что это не только финансовая сделка, но и вклад в развитие отечественного виноделия", - заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, процитированный в релизе.

Президент, председатель совета директоров "Абрау-Дюрсо" Павел Титов в мае сообщал, что летом, скорее всего, в июле, компания планирует разместить облигации. "Мы ищем окно возможностей выпустить первый облигационный заем, планируем размещать его на наших биржах. Мы уже, по сути, выбрали андеррайтера, думаю, что будет достаточно успешное размещение", - сказал глава компании.

Отвечая на вопрос об объеме займа, Титов сказал: "Он не будет в огромном размере для нас, мы не ищем какое-то количество дополнительного долга. Во-первых, это упражнение, во-вторых, мы видим, что есть некоторая возможность разместиться лучше рынка, если это будет достаточно ограниченного объема выпуск".

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила. У эмитента также зарегистрирована Московской биржей программа облигаций серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы бонды могут быть размещены на срок до 10 лет. Облигации в рамках программы "Абрау-Дюрсо" не размещала.

"Абрау-Дюрсо" является ведущим производителем игристых вин в РФ, расширяет портфель за счет тихих вин, водки, коньяка и других напитков. Группа также развивает туризм, фирменную торговлю.

Компания почти на 90% принадлежит семье специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова.



