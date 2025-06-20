Объем рекламных бюджетов в интернете в 2024 году составил почти 860 млрд руб.

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - За прошлый год почти 1,3 млн рекламодателей разместили в рунете до 3,5 млрд материалов на интернет-рекламу 858,6 млрд руб., сообщил замглавы Роскомнадзора Владимир Логунов на сессии в рамках ПМЭФ-2025.

По его словам, данные Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР) показывают, что российский рынок интернет-рекламы "находится в хорошей форме". Российская аудитория увидела почти 3,5 млрд креативов с 7,5 трлн показов.

Согласно данным РКН, треть всех рекламных бюджетов пришлась на 96 крупнейших рекламодателей, каждый из которых потратил на интернет-рекламу более 3 млрд рублей.

Логунов отметил рост рекламной активности в интернете в секторе малого и среднего бизнеса. Так, число уникальных рекламораспространителей увеличилось на 10 тыс. и достигло 43 тыс. контрагентов, а рекламодателей из малого и среднего бизнеса - выросло на 20% и составило более 500 тыс. Самые большие бюджеты на рекламу потратили компании розничной торговли и ИТ-компании, а по количеству рекламных креативов лидерами стали рестораны, службы доставки продуктов и салоны красоты.

Кроме того, за прошлый год система зарегистрировала рекламу 268 тыс. блогов в соцсетях с совокупным объемом входящих бюджетов в 48,5 млрд руб., а основными каналами распространения рекламного контента стали Telegram и Вконтакте, сообщил замглавы РКН.

Замглавы РКН напомнил, что с 1 сентября вступает в силу требование закона, запрещающее распространять рекламу на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций.

Согласно отчету РКН об интернет-рекламе, опубликованному в пятницу, активнее всего вкладывают деньги в интернет-продвижение товаров и услуг рекламодатели из Москвы – около 57%, Санкт-Петербурга – 8% и Московской области – 7%. Всего в системе ЕРИР зарегистрированы более 5,9 тыс. рекламных агентств и свыше 86 тыс. рекламораспространителей и операторов рекламных систем.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств (АКАР), озвученным в апреле, объем рынка интернет-рекламы в РФ по итогам 2024 года достиг 470 млрд руб., увеличившись на фоне общей положительной динамики отрасли, а его доля в совокупной структуре рекламного рынка составила 52%.

В свою очередь Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) также в апреле сообщила, что по итогам 2024 года российский рынок интерактивной рекламы и продвижения в интернете показал положительную динамику. "Эксперты АРИР оценили его объем в 1,236 трлн рублей. Это на 53% больше, чем годом ранее. Инвестиции в традиционные сегменты выросли на 27% и составили 542,7 млрд рублей. Вложения в инновационные форматы увеличились на 83% и превысили 693 млрд рублей", - говорится в сообщении на сайте организации.