Поиск

Сбер, "Ростелеком" и "АвтоВАЗ" разработают цифровые решения для авто на базе ОС "Аврора"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк, ПАО "Ростелеком" и "АвтоВАЗ" заключили меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместную разработку цифровых решений для автомобилей на базе российской мобильной операционной системы "Аврора". Документ был подписан в рамках ПМЭФ-2025, говорится в сообщении сторон.

В нем уточняется, что партнеры сосредоточатся на создании программного обеспечения (ПО) для управления автомобильными системами, внедрении технологий искусственного интеллекта, а также на повышении кибербезопасности и защите пользовательских данных.

Стороны также планируют совместные проекты по развитию инфраструктурных решений - таких, как интеграция автомобилей с системами умного города и цифровыми экосистемами партнеров. "Реализация меморандума приведет к появлению новых удобных функций для пользователей, повысит безопасность и комфорт эксплуатации автомобилей и ускорит технологическую трансформацию отрасли", - рассчитывают участники меморандума.

"Сбер становится стратегическим партнером и ключевым поставщиком технологий для взаимодействия человека с автомобилем и внешними инфраструктурными решениями. Владельцы автомобилей "АвтоВАЗа" смогут бесшовно пользоваться популярными сервисами и цифровыми решениями уже на старте запуска нового поколения ОС "Аврора". Такие технологии зададут новые стандарты для отрасли, откроют новые возможности для миллионов россиян, сделают автомобиль по-настоящему умным, удобным и безопасным", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, руководителя блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрея Белевцева.

Сбер Ростелеком АвтоВАЗ ПМЭФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2025

Президент РФ призвал ускорить подготовку к масштабированию цифрового рубля

Путин призвал не допустить срабатывания рисков стагнации или рецессии в экономике

Путин призвал не допустить срабатывания рисков стагнации или рецессии в экономике

ЕС из-за конфликта Ирана и Израиля отложил идею снизить "потолок" цен на нефть из РФ до $45

ПМЭФ-2025

Сбербанк не планирует выводить "дочки" на IPO в ближайшем будущем

ПМЭФ-2025

Россельхозбанк спрогнозировал взрывной рост рынка готовой еды в РФ

Золото завершает в минусе первую неделю с начала месяца

Золото завершает в минусе первую неделю с начала месяца

Уверенность ЦБ в устойчивости дезинфляции выросла

Министр энергетики Турции заявил о потребности еще минимум в восьми реакторах

ПМЭФ-2025

В ЦБ назвали фактором беспокойства отсутствие устойчивого тренда у инфляционных ожиданий россиян

В ЦБ назвали фактором беспокойства отсутствие устойчивого тренда у инфляционных ожиданий россиян
Военная операция на Украине

За неделю вне зоны СВО поражены 562 беспилотника

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана260 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6588 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России82 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });