Сбер, "Ростелеком" и "АвтоВАЗ" разработают цифровые решения для авто на базе ОС "Аврора"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк, ПАО "Ростелеком" и "АвтоВАЗ" заключили меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместную разработку цифровых решений для автомобилей на базе российской мобильной операционной системы "Аврора". Документ был подписан в рамках ПМЭФ-2025, говорится в сообщении сторон.

В нем уточняется, что партнеры сосредоточатся на создании программного обеспечения (ПО) для управления автомобильными системами, внедрении технологий искусственного интеллекта, а также на повышении кибербезопасности и защите пользовательских данных.

Стороны также планируют совместные проекты по развитию инфраструктурных решений - таких, как интеграция автомобилей с системами умного города и цифровыми экосистемами партнеров. "Реализация меморандума приведет к появлению новых удобных функций для пользователей, повысит безопасность и комфорт эксплуатации автомобилей и ускорит технологическую трансформацию отрасли", - рассчитывают участники меморандума.

"Сбер становится стратегическим партнером и ключевым поставщиком технологий для взаимодействия человека с автомобилем и внешними инфраструктурными решениями. Владельцы автомобилей "АвтоВАЗа" смогут бесшовно пользоваться популярными сервисами и цифровыми решениями уже на старте запуска нового поколения ОС "Аврора". Такие технологии зададут новые стандарты для отрасли, откроют новые возможности для миллионов россиян, сделают автомобиль по-настоящему умным, удобным и безопасным", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, руководителя блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрея Белевцева.