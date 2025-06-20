Путин предложил объединить ресурсы программ по сохранению объектов наследия и созданию туринфраструктуры

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме предложил объединить ресурсы программ льготного кредитования по созданию туристической инфраструктуры и сохранению объектов культурного наследия (ОКН).

"Чтобы выделенные средства дали больший эффект, предлагаю следующее решение: а именно - объединить ресурсы двух программ льготного кредитования по созданию туристической инфраструктуры и по сохранению объектов культурного наследия. Таким образом, на реставрацию и капитальный ремонт старинных зданий, в том числе в интересах бизнеса, можно будет дополнительно привлечь ресурсы с пониженной ставкой", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. "Кроме того, предлагаю распространить на эти проекты механизм зонтичных поручительств корпорации развития малого и среднего предпринимательства", - добавил он.

Ранее Путин поручил обеспечить разработку, утвердить и реализовать программу сохранения объектов культурного наследия народов РФ на период до 2045 года. В рамках этого поручения к 2030 году при участии ДОМ.РФ необходимо привести в удовлетворительное состояние не менее 1 тыс. ОКН. Программу льготного кредитования инвесторов запустили в середине декабря прошлого года. Кредит может быть выдан на разработку проектной документации, восстановление и приспособление объекта к современному использованию.

"Добавлю, что на объектах культурного наследия сложный инвестиционно-строительный цикл. (...) Он занимает долгое время, которое нужно обоснованно сокращать, избавляться от явно избыточной формалистики, не в ущерб, конечно, сбережению исторических памятников", - также отметил президент.

Программа льготного кредитования строительства туристической инфраструктуры была запущена в 2021 году. Она позволяет строить отели категорий от трех до пяти звезд и емкостью от 120 номеров. В 2024 году, помимо отелей, в нее вошли объекты горнолыжной инфраструктуры, парки развлечений и аквапарки. В апреле этого года премьер-министр Михаил Мишустин заявил о ее расширении.

"Принято решение расширить, соответственно, программу льготного кредитования строительства туристической инфраструктуры, которую мы реализуем в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". (...) Принятое решение позволит на треть нарастить номерной фонд - до 78 тыс., а также возвести 17 аквапарков, 11 горнолыжных комплексов, два круглогодичных парка развлечений", - сказал Мишустин.