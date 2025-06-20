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Путин отметил растущую конкурентоспособность холдингов, способных решать и военные, и гражданские задачи

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте, все более конкурентными являются холдинги, способные решать как военные, так и гражданские задачи.

"В современном мире уже все меньше и меньше идёт разделение между оборонно-промышленным комплексом и гражданскими отраслями экономики, в некоторых странах вообще нет никакой разницы", - сказал Путин во время пленарного заседания ПМЭФ.

По его словам, одним из ключевых принципов структурного обновления экономики и укрепления суверенитета РФ является технологичность на всех этапах: "от разработки производств до логистики, закупок и обеспечения конкретных подразделений".

"Нужно постоянно анализировать технологические и организационные инновации в гражданском секторе, быстро внедрять их в сферу обороны и безопасности. Там, где возможно - добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса в гражданском секторе, наладить выпуск продукции двойного назначения", - подчеркнул глава государства.

"Нам нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте", - считает президент.

Он отметил, что ситуация развивается так, что "все более конкурентными являются высокотехнологичные холдинги, способные решать как военные, так и гражданские задачи".

Путин отметил важность скорости этих изменений.

"Сегодня у лидеров глобального бизнеса, в том числе у некоторых наших компаний, время от идеи до реализации в продукт сократилось до кварталов или даже месяцев, а сроки от производства до получения продукта потребителями уже идут не на недели, а на дни. Сфера обороны и безопасности должна ориентироваться именно на такие стандарты", - подчеркнул он.

Президент сказал и о повышении роли как командиров воинских частей и подразделений, так и руководителей предприятий ОПК, в том числе в принятии решений о технологическом обеспечении, апробации новой техники и систем вооружений - вплоть до выработки тактики достижения результата.

Владимир Путин
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