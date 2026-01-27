Поиск

Минпромторг и Минобороны запустили сервис поддержки инноваций в ОПК

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Минпромторг вместе с Министерством обороны запустили сервис по поиску и внедрению перспективных технологий и инновационных решений в интересах обороны и безопасности, сообщил Минпромторг.

Сервис должен сформировать военно-гражданскую экосистему, которая объединит предприятия "большого" и "народного" ОПК, научную деятельность и институты развития. Поддержка и сопровождение инициатив будет осуществляться под эгидой проекта "Воентех", созданного Минобороны совместно с движением "Народный фронт", отметили в Минпромторге.

"Отбор заявок будет проводиться на постоянной основе. Новый сервис направлен на ускоренное внедрение инноваций: от этапа идеи до создания продукта и поддержки его производства. "Воронка" поиска расширена за счет привлечения гражданских институтов развития", - сказал замминистра обороны Василий Осьмаков.

В числе технологических приоритетов он назвал наземные робототехнические комплексы (НРТК), воздушные и водные беспилотные системы, средства РЭБ и радиоэлектронной разведки, медико-биологические решения. "Первые 20 заявок уже в работе. Всего планируется поддержать до 150 инновационных проектов с горизонтом реализации до двух лет", - сказал Осьмаков.

"Участие в проекте состоит из нескольких этапов: подача заявки, получение задачи, выбор меры поддержки, создание инновационного решения и подтверждение заявленных характеристик. Цифровое взаимодействие участников на всех этапах процесса в дальнейшем планируется также реализовать на платформе ГИСП", - сообщили в Минпромторге.

Реализацию и апробацию заявленных инициатив будет осуществлять департамент инновационной деятельности Минобороны при участии военного инновационного технополиса "ЭРА". "Участники проектов смогут также подобрать оптимальную меру поддержки для решения стоящих перед ними задач", - сказано в сообщении.

"Привлечение к работе технополиса "Эра" поможет перспективным проектам получить комплексное сопровождение от компетентных специалистов на каждом этапе. Это значительно повысит эффективность работы в рамках инициативы", - отметил замминистра промышленности и торговли Алексей Матушанский.

