ВТБ готов провести повторное голосование по рублификации еще трех субордов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ВТБ, недавно согласовавший с держателями рублификацию одного из валютных выпусков субординированных облигаций, готов провести повторное голосование по еще трем выпускам, ждет от ЦБ РФ продления соответствующей регуляторной возможности. Об этом сообщил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Мы ожидаем, что совет директоров Банка России продлит возможность обмена этого класса валютных субордов на рублевые, которая истекает 30 июня, может быть, до конца этого года. У нас есть восемь субординированных валютных выпусков. Один мы рублифицировали, остается семь нерублифицированных. По трем из них у нас достаточно высокая доля позитивных голосов, и что гораздо важнее, очень низкая доля тех, кто против - 1-2%", - сказал Пьянов "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ-2025.

По словам первого зампреда правления ВТБ, такое соотношение голосов позволяет банку инициировать повторное голосование по этим выпускам. "При более удобном дизайне процедуры нового голосования или при голосовании в период, когда курс немножко сдвинется - сейчас мы проводили голосование в период очень крепкого рубля, - постараться преодолеть барьер, необходимый для рублификации этих выпусков, через повторное голосование", - пояснил он.

"Тогда мы рассчитываем получить уже четыре рублифицированных выпуска. Дальше не исключено, что мы будем тестировать, возможно ли изменение законодательства, которое позволяло бы снизить такой большой барьер - 75% голосов для того, чтобы осуществить обмен для тех, кто согласен. То есть, чтобы мы могли обменять облигации для тех, кто проголосовал "за". Например, при 40% голосов держателей "за" чтобы можно было рублифицировать выпуск для 40% желающих", - сказал Пьянов.

Он уточнил, что пока ВТБ еще не проводил дискуссию с ЦБ, возможно ли это. "Рассчитываем, что со стороны регулятора есть встречное понимание этого вопроса", - отметил он.

ВТБ с 21 по 30 мая проводил голосование среди владельцев своих валютных субордов о конвертации номинала этих бумаг из долларов и евро в рубли по курсу ЦБ с переходом на плавающую ставку купона - ключевая ставка плюс 5 процентных пунктов. Для принятия решения по каждому выпуску было необходимо не менее 75% от числа голосов держателей выпуска (голосование осуществлялось по принципу "одна облигация - один голос").

В начале июня банк сообщил, что собрал необходимый кворум для конвертации в рубли одного выпуска - это облигации СУБ-Т1-2 объемом 190 млн евро.

Тот факт, что один из восьми выпусков получил достаточное для рублификации количество голосов, позволил говорить об успехе этой инициативы, отметил Пьянов.

Крупнейший валютный суборд ВТБ - это выпуск бессрочных замещающих облигаций (ЗО) на $1,7 млрд, размещенный банком в июне 2024 года в рамках замещения выпуска "вечных" долларовых евробондов (объем выпуска до замещения - $2,25 млрд). Пьянов уточнил, что этот выпуск ЗО не входит в те три выпуска, по которым банк рассчитывает инициировать повторное голосование.

Предложение ВТБ конвертировать номинал валютных облигаций в рубли связано с тем, что в 2024 году ЦБ внедрил новое регулирование открытой валютной позиции банков, предусматривающее существенное лимитирование волатильности базового капитала путём включения в расчет бессрочных субординированных инструментов.

В конце прошлого года ЦБ предоставил банкам возможность временно размещать субординированные инструменты с плавающей ставкой, предельное значение которой составляет КС плюс 5 процентных пунктов. Мера действует с 1 января до 30 июня 2025 года включительно. Она позволила банкам предложить держателям валютных бумаг конвертацию в рубли по привлекательной ставке (до этого регулирование не допускало выпусков субордов в рублях по ставке более 15%).