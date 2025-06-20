ЭКГ-рейтинг может быть расширен для внедрения в систему закупок госкомпаний

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ЭКГ-рейтинг, при расчете которого используются в том числе данные ФНС, может быть расширен за счет дополнительных показателей, что должно способствовать повышению эффективности его использования в закупочных процедурах, а также для превентивного снижения налоговых рисков. В рамках развития рейтинга, оценивающего деловую репутацию и ответственность бизнеса, ФНС обсуждает с аппаратом полномочного представителя президента в ЦФО, ФАС, Минстроем добавление в систему оценки показателей, характеризующих ресурсообеспеченность компании, сказал на ПМЭФ-2025 заместитель руководителя ФНС России Тимур Шиналиев.

"Это наличие основных фондов, это наличие мощностей, с помощью которых компания могла бы выполнять работы", - уточнил он.

Наличие такого критерия позволит активнее внедрять ЭКГ-рейтинг в закупочные процедуры, считает Шиналиев. Крупные заказчики на первом этапе могли бы использовать ЭКГ-рейтинг для общей оценки, а на втором этапе учитывать также показатель ресурсообеспеченности, "чтобы можно было градировать организации и давать определенные цензы для участия в тех или иных контактах", сказал он.

ФНС, по его словам, изучает также возможность добавления в систему оценки таких показателей, как отсутствие расхождений по цепочке уплаты НДС, стабильность кадрового состава предприятия.

Чтобы повысить доступность ЭКГ-рейтинга, он интегрируется в электронные торговые площадки. Как сообщил Шиналиев, рейтинг стал доступен также через систему СПАРК-Интерфакс.

"Основная идея (ЭКГ-рейтинга - ИФ) состоит в том, чтобы создавать особые условия для ответственных компаний", - отметил полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев.

"Как мы это реализуем на практике? Уже 13 регионов в нашем округе приняли законы, которые прямо постулируют, как поддерживать ответственный бизнес, в нашем случае это отличники ЭКГ-рейтинга. Скоро к ним присоединиться Московская область. Недавно аналогичный закон был принят и за пределами Центральной России - первым стал Забайкальский край. В первом чтении законопроект принят в Нижегородской области. Так что практика постепенно становится общероссийской, что имеет свою логику: раз мы все предприятия оцениваем, то, наверное, все из них могут рассчитывать на поддержку, вне зависимости от региона, где они трудятся", - сказал он.

"Мы по сути создали свой стандарт поддержки ответственного бизнеса, каждый регион может его затачивать в соответствии со своей спецификой", - отметил Щёголев.

Для упрощения внедрения стандарта подготовлен модельный закон и один модельный подзаконный акт, в которых прописали весь механизм работы по поддержке ответственного бизнеса. В число мер поддержки может входить сокращение сроков различных процедур со стороны госорганов, повышенный размер компенсации инвестиционного налогового вычета, льготные займы от региональных фондов развития промышленности, повышение привлекательности предприятия как работодателя и т.д.

"На основании баллов рейтинга регион сам выбирает порог, с которого он считает бизнес суперответственным и заслуживающим особого подхода", - сказал Щёголев. Важно, что как правило в "отличники" попадает не более 1% работающих в регионе предприятий, поэтому это не влечет за собой увеличения нагрузки на него.

ЭКГ-скоринг, внедрение которого началось в 2022 г. в ЦФО, рассчитывается по трём направлениям: экология, кадры и государство, и охватывает сегодня 7 млн компаний и ИП. В методике используется 47 показателей, которые рассчитываются на основании данных, имеющихся в распоряжении государственных структур (ФНС, ФАС, Росфинмониторинга, Казначейства, ФССП, Минюста), и на основании информации, предоставленной участником рейтинга добровольно.